Userwünsche unerwünscht: Teams und Outlook öffnen Links jetzt mit Edge

Microsoft Outlook und Teams öffnen Weblinks in Zukunft standardmäßig mit Microsoft Edge, dem hauseigenen Webbrowser – und zwar unabhängig von den eigentlichen Systemeinstellungen. Für Outlook gilt die neuen Standardeinstellung ab sofort, in Teams soll er demnächst folgen. Microsoft hat die Funktion bereits für Privat-Abos eingeführt, namentlich die Lizenzen Microsoft 365 Personal und Family. Nun ist auch die professionelle Kundschaft betroffen.

Enterprise darf für alle bestimmen, Business muss Usern die Wahl lassen

Administratoren behalten aber weiterhin die Kontrolle. Wer denkt, dass Edge der richtige Browser für die Angestellten ist, muss nichts tun. Alle anderen haben die Option, die Einstellung in der Richtlinieneinstellung im 365-Admin-Center, dem Cloud Policy Service for Microsoft 365 für alle Klienten zurückzunehmen. Anschließend öffnet weiterhin der Standardbrowser die Weblinks.

Außerdem können Administratoren auch Einzelpersonen über die Link-Verarbeitung entscheiden lassen. Die Macht, derartige Einstellung für alle Anwender-Accounts vorzunehmen, gewährt Microsoft allerdings nur beim Enterprise-Plan. Bei Microsoft 365 for Business müssen die Nutzerinnen und Nutzer die Entscheidung in jedem Fall individuell treffen.

Unabhängig davon, welche Entscheidungen Administratoren treffen, gilt sie nicht auch für den System-Standardbrowser. Die Outlook- und Teams-Einstellungen überschreiben die Einstellung für den Standardbrowser also zwar, lassen die Systemeinstellung aber unberührt.

Seite-an-Seite-Zusatzfunktion

Wer einen Microsoft-Account (MSA) oder einen Zugang per Azure Active Directory (AAD) nutzt, bekommt ein Zusatzfeature. Für solche User öffnet Edge die E-Mail und zeigt zudem im Sidepanel die ursprüngliche E-Mail an. Wenn demnächst auch Teams auf die neuen Standardeinstellungen angepasst wird, erscheint dort dann der passende Chatverlauf. Diese Seite-an-Seite-Funktion erhalten andere Accounts nicht, Edge öffnet sich aber auch bei ihnen künftig beim Klick auf Links standardmäßig. Die Änderung betrifft indes nur Weblinks, nicht aber Links, die auf andere Anwendungen führen oder Outlook-intern bleiben.

Aus einer weiteren Benachrichtigung im Admin-Center, veröffentlicht vom Microsoft-Blog Petri, geht außerdem hervor, dass auch Mobil-Nutzer künftig nach dem Browser zum Öffnen von Links in Outlook und Teams gefragt werden sollen. Dort gilt die Änderung sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte, bei den Desktop-Rechnern sind hingegen wohl nur Windows-Rechner betroffen. Ein Screenshot der Benachrichtigung über die Änderungen in Outlook und Teams aus dem Admin-Center ist in einem Reddit-Thread verlinkt.

(jvo)