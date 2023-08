Microsoft PowerToys 0.72 mit verringertem Platzbedarf

Microsoft hat die quelloffene Windows-Tool-Sammlung PowerToys in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Auch der Speicherplatzbedarf uferte dabei immer weiter aus – der PowerToys-Programmordner wuchs auf satte 3,1 GByte an. Mit der vor wenigen Tagen erschienenen Version 0.72.0 schrumpft der Ordner auf rund 550 MByte zusammen, wie Microsoft in der Dokumentation bei GitHub sagt.

Diese Angabe konnten wir in einem kurzen Test nachvollziehen. Über die effektive Einsparung sagt der Wert allerdings nicht viel aus, denn einerseits kann Windows durch Verwendung von Hardlinks statt doppelter Dateien Platz sparen, andererseits müssen nicht alle Bestandteile einer Software in C:\Programme liegen. Daher hat uns auch interessiert, wie sich die Installation der PowerToys auf die tatsächliche Laufwerksbelegung auswirkt und dafür auf den belegten Speicherplatz von Laufwerk C: ein Auge geworfen.

Einsparung – aber immer noch üppig

Ungeachtet der beeindruckenden Verringerung des PowerToys-Ordners in C:\Programme kostet die Installation der akuellen Version 0.72.0 rund 1 GByte Platz auf Laufwerk C:, während die Vorversion 0.71.0 rund 1,4 GByte schluckt – nicht mehr ganz so beeindruckend, aber immerhin noch eine Einsparung von rund 400 MByte.

Sieht man von der Speicherplatzersparnis ab, bringt die neue Ausgabe vor allem Detailverbesserungen. Das Batch-Rename-Tool PowerRename soll mit großen Dateibergen nun stabiler laufen, der Mouse Highlighter kann den Mauszeiger auch bei bloßen Bewegungen deutlicher hervorheben und Ähnliches. Sämtliche Neuerungen und Bugfixes listet Microsoft im Release-Changelog auf GitHub auf.

(jss)