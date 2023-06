Microsoft Powertoys 0.70.1 behebt zahlreiche Fehler

Microsoft hat die Powertoys 0.70.1 herausgegeben und korrigiert in der neuen Fassung zahlreiche kleinere Probleme. Einige der Korrekturen könnten Nacharbeiten von Powertoys-Nutzerinnen und -Nutzern nötig machen, schreibt Microsoft.

Das Update lässt sich in den Powertoys selbst suchen, das Herunterladen und die Installation dort dann per Mausklick starten. (Bild: Screenshot / dmk)

Im Changelog warnen die Entwickler, dass nach der Aktualisierung Mouse Without Borders wieder deaktiviert sein könne. Diejenigen, die die Funktion nutzen, müssen sie dann erst einmal wieder aktivieren.

Die Entwickler heben hervor, dass sie die Einstellungsseiten für die Mouse Without Borders-Funktion und die Vorschau-Funktion verbessert haben. Abstürze beider Komponenten sollten zudem jetzt korrekt in Fehlerberichten auftauchen.

Das Tastaturkürzel für die Vorschau wird jetzt nur abgefragt, wenn das aktive Fenster der Desktop, Explorer oder die Vorschau ist. Mit einer Option lässt sich festlegen, dass die Vorschau nicht mit erhöhten Rechten läuft, sodass sie sich in Netzwerkfreigaben korrekt nutzen lässt. Vorschau-Fenster lassen sich durch das Drücken der Escape-Taste schließen. Es lassen sich damit jetzt auch mehr Visual Studio-Dateien anzeigen, zudem wurde ein Flackern beim Laden von Code-Dateien behoben. Außerdem versucht die Vorschau auf dem Monitor zu erscheinen, auf dem der Explorer läuft, aus dem sie aufgerufen wurde. Weitere Korrekturen betreffen die Anzeige auf hochauflösenden Monitoren.

In den Einstellungen zu Mouse Without Borders lassen sich jetzt Host-Namen und IP-Verbindungen angeben, was die Nutzung mit VPN ermöglicht. Beim Umschalten auf eine andere Maschine konnte zudem eine Anzeige von Thumbnails erscheinen oder ein Fenster geklickt werden, was nun nicht mehr auftritt. Durch ein weiteres Problem konnte es dazu kommen, dass andere Maschinen nicht mehr in den Schlafmodus wechselten, wenn Mouse Without Borders aktiv war. Künftig wird die Funktion bei einem Upgrade den Service nicht mehr entfernen, sodass gegebenenfalls keine erneute Aktivierung mehr nötig wird.

Weitere Änderungen listet das Changelog der neuen Powertoys-Version auf. Die Aktualisierung lässt sich in den Powertoys selbst finden. Mit einem Klick stößt man das Herunterladen und Installieren des Updates an. Ansonsten können Interessierte auch die Installationsdateien herunterladen und das Update damit ausführen:

Powertoys 0.70.1 für x64 (Per-User-Installation)

Powertoys 0.70.1 für ARM64 (Per-User-Installation)

Powertoys 0.70.1 für x64 (systemweite Installation)

Powertoys 0.70.1 für ARM64 (systemweite Installation)

Ende Mai hatte Microsoft Powertoys 0.70 veröffentlicht. Die große Neuerung darin war Mouse Without Borders, eine Funktion, mit der Nutzer mit einer Tastatur und Maus mehrere PCs bedienen können.

