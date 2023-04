Powertoys: Patch-Release 0.69.1 korrigiert Fehler und Crashes

Microsofts Powertoys stehen jetzt in Version 0.69.1 bereit. Es handelt sich um ein Patch-Release, das einige der am häufigsten auftretenden Fehler und Absturzursachen korrigiert.

Die Release-Notes der Powertoys listen die mit der neuen Fassung korrigierten Fehler auf. Mehrere davon betreffen den neuen Editor für Registry-Dateien, die Registrierungsvorschau.

Powertoys: Ausgebesserte Fehler

Ein Fehler in der Registrierungsvorschau führte dazu, dass beim Öffnen großer .reg-Dateien das Fenster zu groß aufgezogen wurde, sodass es nicht mehr auf den Bildschirm passte. Außerdem konnten im Menü und in Tooltips falsche transparente Hintergründe angezeigt werden. Die Tastenkürzel Strg + S sowie Shift + Strg + S funktionieren jetzt zum Speichern von Änderungen in der Registrierungsvorschau. Auf einigen Systemen benötigten zudem die Icons der Registrierungsvorschau eine Korrektur. Ein Crash beim Öffnen oder Speichern von Dateien, wenn die Registrierungsvorschau mit Administratorrechten lief, soll nun ebenfalls nicht mehr auftreten.

In Zeitzonen mit negativem Offset zur UTC-Zeit konnten die Einstellungen abstürzen, nachdem Nutzer "Keep awake until expiration" (beim Tray-Smybol) respektive "Bis zum Ablauf aktiv bleiben" (App-Einstellungsdialog) ausgewählt haben. Kommandozeilenfunktionen für "Awake" haben die Programmierer auch ausgebessert. Auf der "Was ist neu"-Seite verstecken die Powertoys jetzt die Hashwerte der Installationspakete, sie sind nur auf der Webseite für manuelle Downloads sinnvoll. Die Tastenkürzel-Kontrollen wurden kürzlich überarbeitet, was zu vermehrten Abstürzen führte – dagegen haben die Entwickler Code ergänzt.

Die aktualisierten Installationspakete stehen wieder für 64-bittige ARM- und x86-PCs bereit, je einmal als nur im Nutzerkonto und einmal als systemweit installierendes Paket:

Powertoys 0.69.1 x86 (systemweit)

Powertoys 0.69.1 ARM (systemweit)

Powertoys 0.69.1 x86 (Nutzer-Installation)

Powertoys 0.69.1 ARM (Nutzer-Installation)

Aus der installierten Powertoys-Version heraus lässt sich ebenfalls das Herunterladen und Installieren der Aktualisierung anstoßen. Dazu genügt der Klick auf die Schaltfläche "Auf Updates prüfen" auf der Registerkarte "Allgemein".

Auf der Registerkarte "Allgemein" der Powertoys findet sich die Schaltfläche "Auf Updates prüfen". Das ist der einfachste Weg, die Aktualisierung herunterzuladen und zu installieren. (Bild: Screenshot/dmk)

Erst vergangene Woche hatten Microsofts Entwickler Powertoys 0.69 herausgegeben. Darin haben sie etwa einen komfortablen Editor für.reg-Registry-Dateien ergänzt.

(dmk)