Microsoft SQL Server für Entwickler: Die Webinar-Serie von Heise

Im Juni und Juli bietet Heise mit der Webinar-Serie "Microsoft SQL Server für Entwickler" einen umfassenden Einstieg in die praktische Arbeit mit dem weit verbreiteten Datenbankmanagement-System von Microsoft. In insgesamt 20 Stunden virtuellem Unterricht lernen Software-Architekten, Entwickler und Datenbank-Admins alles Wichtige sowohl über die Cloud- als auch über die On-premise-Lösung.

Zu Beginn der Webinar-Serie werden die wichtigsten Grundlagen vermittelt. Dabei werden die verschiedenen Varianten des SQL Servers sowie die wichtigsten Tools, Techniken und der grundlegende Aufbau des SQL Servers im Detail vorgestellt. An den weiteren Terminen wird die Arbeit mit dem SQL Server mit vielen Praxisbeispielen anschaulich erklärt. Den Beginn machen die einfachen Abfragetechniken, Joins und Unterabfragen. Dann geht es weiter in die Tiefe mit erweiterten Abfragetechniken, Window Functions, analytischen Funktionen und Row Ranges. Die letzten beiden Termine bieten Exkurse in die Themen Indizes und Perfomance sowie in das Entitätenmodell des SQL Server mit dem Entity Framework Core.

Durch die Webinare führt der Microsoft-Spezialist und Softwareentwickler Thorsten Kansy. Er hat langjährige Expertise in der Entwicklung komplexer Anwendungen mit .NET im Microsoft-Umfeld, insbesondere mit dem SQL Server.

Jedes Webinar ist wie ein umfassendes Online-Training aufgebaut. Neben anschaulichen Erklärungen wird die Arbeit mit Live-Demos anschaulich vorgeführt. Außerdem gibt es reichlich Raum für Fragen und Interaktionen im virtuellen Klassenraum. Die Termine im Einzelnen:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem einzelnen Webinar-Termin kostet 169 €. Wer gleich alle fünf Webinare buchen möchte, kann mit einem Kombi-Ticket für 595 € im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen.

Wer noch mehr für sein Geld haben möchte, kann sich auch ein Jahresabo für die Lernplattform heise Academy sichern, Dieses kostet nur 495 € und enthält neben der vollständigen Webinar-Serie Zugang zu über 90 weiteren Online-Trainings pro Jahr – und darüber hinaus noch zu vielen Videokursen zu professionellen IT-Themen.

Alle Teilnehmenden können sich in den Webinaren nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmende können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen.

Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. (trm)