Microsoft: Spamflut überschwemmt Outlook-Postfächer​

Über eine extreme Häufung von Spam-Mails im Outlook-Postfach haben sich seit den gestrigen frühen Morgenstunden viele Nutzerinnen und Nutzer von Microsofts Mail-Software beklagt. Gleichzeitig blieb der Junk-Mail-Ordner bei den Betroffenen leer. Das Problem sei dabei sowohl in der Desktop- als auch in der mobilen Anwendung von Outlook aufgetreten. Das berichten mehrere Menschen bei Twitter, vor allem aber im Microsoft-Support-Forum. In unterschiedlichen Threads finden sich dort hunderte Beiträge entnervter Outlook-Userinnen und -User. Dennoch schienen nicht alle Accounts betroffen zu sein.

Nachdem Microsoft sich zunächst nicht geäußert hatte, räumte das Unternehmen das Problem am gestrigen Abend doch noch auf der Outlook-Statusseite ein: "User haben möglicherweise Spam- und Phishing-E-Mails in ihren Posteingängen geliefert bekommen." Inzwischen soll die Ursache behoben sein, auch wenn einzelne Mitglieder des Microsoft-Support-Forums nach wie vor von einzelnen, fälschlicherweise durchgelassenen Junk-Mails berichten. Über die technischen Hintergründe des Spam-Filter-Ausfalls schweigt Microsoft derzeit aber noch.

