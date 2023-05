Microsoft: Support-Ende für Windows 10 vor Version 22H2

Wer Windows 10 vor Version 22H2 in den Fassungen Home, Pro, Pro Education oder Pro for Workstations einsetzt, bekommt am 13. Juni dieses Jahres das letzte Mal ein Update. Darauf weist Microsoft jetzt eindringlich im Windows Release Health Message Center hin.

Nach dem Juni erhalten diese Versionen keine Sicherheits- oder sonstige Aktualisierungen mehr. Support-Anfragen zu diesen Versionen würden nur noch mit dem Hinweis beschieden, auf eine unterstützte Windows-Version zu aktualisieren, erklärt Microsoft in einer knappen Ankündigung.

Windows 10 vor 22H2: Automatisches Update

Die betroffenen Windows-Versionen sollen ein automatisches Update erhalten. Microsoft schreibt: "Damit Sie geschützt und produktiv bleiben, initiiert Windows Update automatisch ein Funktionsupdate für Windows 10-Geräte für Privatanwender und nicht verwaltete Unternehmensgeräte, deren Wartungsintervall abgelaufen ist oder in den nächsten Monaten abläuft".

Dadurch werde das Windows-System weiterhin unterstützt und erhalte monatliche Updates, die für die Sicherheit und den Zustand des Ökosystems wichtig sind, erklärt Microsoft. Der Hersteller führt weiter aus: "Bei diesen Geräten können Sie einen günstigen Zeitpunkt für den Neustart und die Aktualisierung Ihres Geräts wählen".

Im Windows Release Health Message Center warnt Microsoft vor den nahenden Support-Ende für Windows 10 vor 22H2 und empfiehlt eine Aktualisierung auf Windows 10 22H2 oder Windows 11. (Bild: Screenshot / dmk)

Microsoft empfiehlt wie gewohnt, auf die aktuelle Version von Windows 10 zu aktualisieren – zwar kommt das Funktions-Update in Kürze automatisch, aber so behalten Nutzer die Kontrolle über den Zeitpunkt. Auf Geräten, die das unterstützen, sollten Betroffene auf Windows 11 migrieren. Verwaltete Systeme, etwa im Active Directory von Organisationen, sind von automatischen Versions-Upgrades nicht betroffen.

Windows 10 mit Stand 22H2 unterstützt Microsoft noch bis zum 14. Oktober 2025. Vor einem Jahr hatte Microsoft das Ende der Unterstützung für Windows 10 20H2, Enterprise 1909 und Windows Server 20H2 angekündigt.

