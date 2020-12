Microsoft Surface Duo kommt nach Deutschland

Microsoft feierte 2020 mit dem Surface Duo ein Comeback auf dem Smartphone-Markt, nun wird das Klapp-Smartphone auch in Deutschland verkauft. Anfang 2021 wird das Surface Duo zu haben sei, teilte das Unternehmen mit.

Herausstechendes Merkmal des Duo sind die beiden 5,6-Zoll-Bildschirme, die entweder getrennt voneinander oder zusammen als ein großes Display arbeiten. Verbunden sind beide mit einem 360-Grad-Scharnier. Zusammen kommen sie auf 8,1 Zoll Diagnolae und 2700 x 1800 Pixel. Das Surface Duo wird von dem etwas betagten Qualcomm Snapdragon 855 angetrieben und hat 6 GByte RAM sowie maximal 256 GByte Speicher an Bord.

Microsoft setzt auf Android

Gespart hat Microsoft bei den Funkstandards, der Kamera und dem Akku. Das Surface Duo unterstützt kein 5G, hat nur eine einzige Kamera mit 11-Megapixel-Sensor und kommt trotz zweier Bildschirme nur auf eine Akkukapazität von 3577 mAh. Geladen wird das Duo über USB-C, nicht drahtlos via Qi-Standard. Mit 250 Gramm Gewicht und geschlossen knapp einem Zentimeter ist das Surface für ein Falt-Smartphone recht dünn und leicht. Beim Betriebssystem zeigt sich Microsoft offen und setzt auf die Google-Plattform Android, allerdings mit dem eigenen Launcher. Viele Microsoft-Dienste wie Outlook oder das mobile Office-Paket sind vorinstalliert.

Das Surface Duo dürfte kein Schnäppchen werden. In den USA startete Microsoft mit einer UVP von 1400 Dollar. Dieser Preis wurde zwar mittlerweile um 200 Dollar reduziert, trotzdem bewegt sich das Klapp-Smartphone damit noch immer deutlich im Bereich der Smartphone-Luxusklasse.

Falt-Smartphones gibt es in verschiedenen Bauarten

Falt-Smartphones oder Foldables werden von mehreren Herstellern in verschiedenen Formen angeboten, die meisten mit biegsamen Displays, die horizontal oder vertikal geknickt werden. In der Regel liegt das empfindliche Falt-Display innen und wird durch einen kleineren oder größeren Außenbildschirm ergänzt, etwa beim Samsung Galaxy Z Fold 2 oder dem Motorola Razr. Einzig Huawei traut sich mit dem Mate Xs, den biegsamen Bildschirm an die Außenseite zu legen. Microsofts Ansatz mit dem Surface Duo ähnelt unterdessen dem von LG, dort wird jedoch das zweite Display mit einer speziellen Hülle nur auf Wunsch angeflanscht.

(sht)