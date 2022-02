Surface Laptop Studio: Happige Preise für Microsofts 2-in1-Notebook

Microsoft nimmt ab sofort Vorbestellungen des 2-in-1-Notebooks Surface Laptop Studio entgegen. Die Auslieferung beginnt am 22. Februar 2022. Ab 1700 Euro bekommen Interessenten eine im Jahr 2022 recht ungewöhnliche Konstruktion: Anstelle der üblichen 360-Grad-Scharniere verwendet Microsoft ein Doppelscharnier, mit dem sich das Display in verschiedene Positionen bringen lässt. So liegt die Tastatur im Tablet-Modus nicht auf der Unterlage auf, sondern bleibt immer nach oben gerichtet.

Alle Varianten des Surface Laptop Studio haben ein 14,4 Zoll großes Touch-Display mit einem hohen Seitenverhältnis von 3:2, das 2400 × 1600 Pixel und bis zu 120 Bilder pro Sekunde darstellt. Im Inneren sitzt allerdings keine brandaktuelle Hardware: Statt Intels aktueller Alder-Lake-Generation (Core i-12000) kommt der Vorgänger Tiger Lake-H35 mit nur vier CPU-Kernen zum Einsatz.

Die zwei günstigsten Konfigurationen ab 1700 Euro begnügen sich mit dem Core i5-11300H samt integrierter Grafikeinheit. Ab 2200 Euro gibt es den Core i7-11370H mit 400 MHz mehr Takt und größerem Level-3-Cache sowie Nvidias eigenständigen Grafikchip GeForce RTX 3050 Ti mit 4 GByte Speicher. Letztere eignet sich für aufwendigere Render-Arbeiten und auch zum Spielen. In den Business-Modellen sitzt die Schwester-Profi-GPU RTX A2000.

Happige Speicherpreise

Das Basismodell mit Core i5-11300H, 16 GByte LPDDR4X-RAM und 256 GByte kleiner SSD kostet 1700 Euro. Für eine doppelt so große SSD verlangt Microsoft satte 200 Euro Aufpreis. Bei der größeren Konfiguration mit Core i7-11370H und GeForce RTX 3050 Ti gibt es für 2200 Euro 16 GByte RAM und eine 512 GByte große SSD. 32 GByte RAM und eine 1-TByte-SSD kosten 600 Euro Aufpreis – eine weitere Verdoppelung der SSD-Kapazität zusätzliche 400 Euro Aufpreis.

Wer das Surface Laptop Studio bis zum 21. Februar 2021 über Microsofts Online-Store oder einen Fachhändler vorbestellt, bekommt einen Surface Slim Pen 2 kostenlos dazu. Die Business-Modelle verkaufen ausschließlich ausgewählte Partnershops.

(mma)