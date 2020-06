Microsoft Teams: Chats, Messaging, Video-Calls auch für den privaten Gebrauch

Micrsofts Teams-App erscheint in einer Version, die für den privaten Gebrauch gedacht ist. Mit ihr sollen Freunde und Familien in Kontakt bleiben, gemeinsam Aufgaben erstellen und erledigen und den Alltag koordinieren. Zunächst gibt es eine Preview für iOS und Android, für die man sich registrieren kann.

"Teams ist mehr als ein nützlicher Helfer am Arbeitsplatz. Über die mobile Teams-App bleiben Sie jetzt auch in Ihrer Freizeit stets verbunden", heißt es in der Ankündigung von Microsoft. Der Dienst soll also künftig alle Bereiche des Lebens durchziehen. Dabei ist die App für den Privatgebrauch ähnlich aufgebaut, wie auch die für die Arbeit. Es gibt Gruppen, Chats und direkt aus dem Chat startbare Videoanrufe. Man kann Aufgaben verteilen und Kalendereinträge erstellen sowie Dokumente hochladen.

Zudem gibt es eine Standortfreigabe, damit die Gruppenmitglieder immer sehen können, wo sich jemand gerade aufhält. In einer Tresor-Funktion lassen sich Passwörter und andere wichtige Informationen und Dokumente speichern.

Mehr als eine Aufgabenverwaltung

Microsoft nennt als mögliche Anwendungsbereiche, die Familienkasse zu verwalten und Hausaufgaben zu betreuen. Auch die Reiseplanung soll mit Teams leichter werden, in dem To-Do-Listen erstellt und gemeinsam bearbeitet werden können und jeder die Details der Planung einsehen kann. Damit entsteht eine gewisse Konkurrenz zu Microsofts Aufgabenverwaltung To-Do – diese App ist schlussendlich begrenzt auf Listen mit Aufgaben und zur Planung.

Für Nutzer von Teams am Arbeitsplatz lässt sich das persönliche Konto hinzufügen. Innerhalb der App kann man dann wechseln. Um Teams privat zu nutzen, bedarf es eines Microsoft-Kontos.

(emw)