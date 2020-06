Microsoft Teams; Jitsi-Anbieter 8x8 ermöglicht Telefonanrufe

8x8, das Unternehmen hinter der quelloffenen Videokonferenzsoftware Jitsi, will mit einer Teams-Erweiterung die Microsoft'sche Videokonferenz-Software mit dem Telefonnetz verbinden. Mit 8x8 Voice for Microsoft Teams können aus Teams heraus Telefonnummern in über 120 nationale Telefonnetze direkt angerufen werden.

Eine weitere Telefonie-Software sei damit nicht mehr nötig, erläutert 8x8. Auch eine Anbindung der Telefoniefunktionen an CRM-Software wie Salesforce soll mit 8x8 Voice for Microsoft Teams möglich sein.

Die 8x8 Open Communications Platform wird angeboten als "Unified Communication" für Telefonie, Jitsi-basierte Videokonferenzen und Team-Chat aus einer Anwendung. Hinzu kommt eine "Communications Platform as a Service", die APIs zur Einbindung einiger Kommunikationsfunktionen in eigene Anwendungen bereitstellt – allerdings nur in Asien, den USA und Großbritannien. Optional lässt sich das 8X8 Contact Center zum Nachverfolgen von Kundenkontakten hinzubuchen. Die Preise fangen bei 25 US-Dollar pro User und Monat an.

(odi)