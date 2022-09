Microsoft Teams Klingelton als Remix eines Tiktokers in Teams verfügbar

Dum dum dadidi dum dum. Der voreingestellte Microsoft Teams Klingelton ist wahrlich ein Ohrwurm. Und für die meisten Menschen wohl auch eher mit einer Pflichterfüllung verbunden als mit Vergnügen, nämlich dem Abheben eines Arbeitsanrufs. Das hielt den Tiktoker Calum Newton, in dem sozialen Netzwerk unter dem Namen CandyMoore.mp3 zu finden, nicht davon ab, aus dem Klingelton einen Remix zu machen: Mit ein paar Beats unterlegt und Bill Gates Stimme oben drauf. Microsoft gefiel das. Der Remix ist nun als Klingelton in Teams verfügbar, allerdings ohne die Gates-Vocals. Keine Sorge, wenn man den Ton auswählt, geht man kein Jamba-Sparabo ein.

Zu finden ist der Remix in den Einstellungen des Kontos, die sind über die drei Punkte neben dem Profilbild zu erreichen. Dort gibt es dann den Menüpunkt Calls, in dem man die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Klingeltönen auszuwählen. Der letzte ist eben jener Remix. Es stehen allerdings auch andere Melodien und Geräusche zur Verfügung, die teilweise weniger eindringlich, aber auch weniger eingängig sind. Bubbles klingt etwa wie platzende Luftblasen, Flutter wie der Anflug klassischer Musik. Der voreingestellte Ton heißt übrigens auch ebenso, nämlich default.

(Bild: Screenshot Tiktok)

Tiktok zieht sie alle an

Wie The Verge schreibt, stieß das Tiktok-Video von CandyMoore.mp3 bereits auf Gefallen von Microsoft – der offizielle Tiktok-Account des Unternehmens hatte kommentiert: "uns gefällt das Picasso". Es folgten zahlreiche Videos, in denen der Remix hinterlegt wurde, darunter weitere von Microsoft, samt tanzendem Karl Klammer, und von Bill Gates. Ja, Bill Gates hat einen Tiktok-Account.

Tiktok ist die derzeit bei Jugendlichen beliebteste Anwendung, der riesige Erfolg treibt entsprechend die anderen Dienste an. Meta hat etwa Reels für seine ursprüngliche Foto-Plattform Instagram eingeführt und bevorzugt Bewegtbild beim Ausspielen in Feeds so weit, dass Nutzerinnen und Nutzer protestieren – unter dem Hashtag makeinstagraminstagramagain. Google hat Kurzvideos, wie sie originär bei Tiktok zu finden sind, für Youtube eingeführt und promoted diese ebenfalls großflächig. In allen Fällen wird gesagt, es sei der am schnellsten wachsende Bereich.

(emw)