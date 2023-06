Microsoft Teams: Probleme bei geteilten Dateien

Microsofts Teams leidet derzeit unter einer Störung, die die Cloud-Funktionen beeinträchtigt: Geteilte Dokumente, die in der Cloud gespeichert sind, lassen sich häufig gar nicht oder nur mit langen Ladezeiten öffnen. Die Apps spucken dann Meldungen wie "The service is unavailable" oder "Office Online services aren't available right now" aus.

Auf Mobilgeräten hatten zumindest wir mehr Glück als auf Windows-PCs und Macbooks, Dokumente öffnen zu können. Andere Microsoft-Apps wie Word scheinen nicht betroffen zu sein.

Ebenso gibt es offenbar keine Probleme bei Calls und Chats, sodass immerhin Videokonferenzen und Absprachen funktionieren. Dokumente sollten derzeit im Bestfall lokal gespeichert werden, um einen Zugriff zu gewährleisten.

Microsofts Statusseite gibt eine Störung bei Teams an, die sich allerdings nicht auf den Cloud-Dienst bezieht: Es gibt seit Monaten Probleme mit duplizierten Kontaktlisten.

DDoS-Angriff im Juni

Anfang Juni hatte Microsoft bereits mit einem DDoS-Angriff (Distributed Denial-of-Service) zu kämpfen, der durch viele Serveranfragen den Dienst für eine begrenzte Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern lahmlegte. Laut der Webseite Cybernews soll die Gruppe Anonymous Sudan für den Angriff verantwortlich gewesen sein.

(mma)