Microsoft Teams in der Praxis: Webinar zu Grundlagen, Funktionen und Praxistipps

Im Zuge der Corona-Krise und der damit verbundenen Arbeit in verteilten Team setzen Unternehmen vermehrt auf ein Werkzeug aus dem Hause Microsoft: Teams. Allerdings lassen viele Firmen die Chancen und Möglichkeiten des Tools oft ungenutzt. Wer den Einsatz von Microsoft Teams im Unternehmen voranbringen möchte, sollte sich deshalb die zweite Auflage des vierstündigen Webinars zum Thema am 17. September nicht entgehen lassen.

Das Webinar hält erneut Alexander Eggers, geschäftsführender Gesellschafter der epc GmbH. Dort hat er bereits langjährige Erfahrung in der Einführung von Teams und Office 365 in Unternehmen gesammelt. Im Webinar nutzt er genau diese Kenntnisse um aufzuzeigen, was Microsoft Teams für Unternehmen leisten kann,wie Funktionen im fortgeschrittenen Einsatz aussehen können und welche Best Practices für Unternehmen sinnvoll sind. Zum Abschluss folgt ebenfalls eine digitale Sprechstunde mit dem Experten, bei der er Teilnehmern Hilfestellung zu ihren Problemen bietet.

Am Webinar können Teilnehmer ganz bequem von Zuhause aus teilnehmen. Ein nachträglicher Zugang zu den Materialien ist ebenso inklusive wie die Möglichkeit, Fragen über einen Online-Chat zu stellen. Die ersten 50 Teilnehmer erhalten ein vergünstigtes Ticket für 129 €, danach erhöht sich der Preis auf 169 €.

