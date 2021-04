Microsoft Teams und Xbox Live zwei Stunden lang nicht erreichbar

"DNS-Probleme treffen mehrere Microsoft 365 und Azure Dienste", erklärt Microsoft auf Twitter und verweist auf die eigene Status-Seite, auf der es mehr Informationen zu den Ausfällen geben soll. Dem ist allerdings nicht (mehr) so. Stattdessen heißt es dort, es gäbe keine Probleme. Dennoch waren in der Nacht zu Freitag mindestens Teams, Xbox Live und SharePoint teilweise nicht erreichbar.

Auf Twitter lässt sich denn auch die Historie verfolgen. Am späten Donnerstagabend tauchen dort die ersten Probleme auf. "Wir sind dabei, Probleme zu untersuchen, wegen derer Nutzer offensichtlich keinen Zugriff mehr auf ihre Microsoft-365-Dienste haben. Weitere Informationen werden folgen." Weiter als die darauffolgende Erklärung, dass es Ausfälle im DNS-System gab, gehen die Informationen nicht. Etwa drei Stunden später dann die Entwarnung, dass alle Dienste wieder erreichbar seien.

Immer wieder Ausfälle der Cloud-Dienste

Microsoft hatte gerade erst ähnliche Probleme: Vor gut zwei Wochen fielen fielen wegen eines Authentifizierungs-Fehlers mehrere Dienste aus. Dafür ware konkret ein Fehler bei einem Schlüssel im Azure Active Directory (AAD) die Ursache, der automatisch gelöscht wurde, obwohl man ihn weiterhin brauchte. Und auch im vergangenen Herbst waren Microsofts Cloud-Dienste wegen einer AAD-Änderung weltweit down. Fünf Stunden lang konnte man sich damals nicht anmelden. Auch dieser Ausfall lag für mitteleuropäische Zeit in der Nacht, dürfte also hierzulande eher wenig Unternehmen und andere Nutzer getroffen haben. Bei vorherigen Problemen war das aber auch schon anders.

Auch bei Google gab es schon mehrfach Störungen der Cloud-Dienste, wegen derer dann zahlreiche andere Dienste nicht erreichbar waren; darunter Mails, Kalender und Kollaborationstools. Gleichzeitig bietet Google einen Premium-Support für Unternehmen an, der sich Mission Critical Services (MCS) nennt und an Kunden richtet, die sich keine Ausfälle ihrer Dienste leisten können – beispielsweise im Finanzbereich. Der Service soll nicht nur einen ausfallsfreien Betrieb der Cloud garantieren, sondern mit den Unternehmen Konzepte und Methoden zum Betrieb ausfallsicherer Anwendungen erarbeiten.

(emw)