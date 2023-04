Microsoft: Update von Windows Subsystem für Android ergänzt Bild-in-Bild-Modus

Microsoft hat in den Windows Insider-Channels das Windows Subsystem für Android auf Windows 11 (WSA) aktualisiert. Die Entwickler heben hervor, dass das Update die Verlässlichkeit und Stabilität verbessere und die Bild-in-Bild-Funktion aktiviere (Picture-in-picture, PIP).

Der Versionsstand lautet nach der Aktualisierung 2303.40000.3.0. Anwendungen, die PIP unterstützen, können jetzt den Bild-in-Bild-Modus auch nutzen. Die Entwickler haben in die Einstellungs-App für das Windows Subsystem für Android eine Option ergänzt, die "Partially running" heißt. Die lässt das Subsystem mit minimalen Ressourcen laufen, wodurch Apps schneller starten als bei der bisherigen Standard-"As needed"-Option.

Windows Subsystem für Android mit neuem Kernel

Wie die Microsoft-Entwickler in ihrem Blog-Beitrag zur Aktualisierung schreiben, haben sie den eingesetzten Linux-Kernel auf Stand 5.15.78 gehievt. Weiterhin haben sie an der Plattform-Verlässlichkeit geschraubt und die Android-13-Sicherheitsupdates eingebaut.

Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand liefert das Github-Repository des WSA-Teams. Neben bereits unterstützten und noch in der Entwicklung befindlichen Funktionen finden sich dort Möglichkeiten, Feature-Wünsche einzureichen. Die Entwickler wünschen sich auch allgemein dort Feedback. Zudem können dort Probleme gemeldet und in der Community diskutiert werden.

In Kürze dürfte das aktualisierte Windows Subsystem für Android auch Eingang in die Release-Notes finden. Dort lässt sich die Entwicklung von WSA detaillierter nachverfolgen. Im Februar hatte Microsoft das Windows Subsystem für Android ebenfalls aktualisiert. Dabei hatten die Entwickler vorrangig die Kamera und Grafikausgabe verbessert.

(dmk)