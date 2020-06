Microsoft Windows: Sonder-Update beseitigt Druckerprobleme in mehreren Versionen

Nach dem Einspielen der Sicherheitsupdates vom 9. Juni 2020 sahen sich manche Windows-Nutzer mit Druckerproblemen konfrontiert. Zum 16. Juni 2020 hat Microsoft nun die ersten Korrektur-Updates dazu für diverse Windows 10-Versionen (Client und Server) freigegeben. Einziger Zweck dieser Updates ist das Beheben der von Microsoft bestätigten Druck-Probleme; sie sind somit optional.

Manueller Download nötig

Die Updates stehen ausschließlich zum manuellen Download per Microsoft Update Catalog bereit. Die Pakete kann man über die KB-Nummer suchen, dann in der passenden Variante herunterladen und manuell installieren:

Administratoren in verwalteten Unternehmensumgebungen können das heruntergeladene Update in die Verwaltungsumgebung wie WSUS, SCCM oder Intune importieren, um es anschließend an Clients oder Server ausliefern zu lassen.

Für die bisher nicht bedachten Windows 10-Versionen will Microsoft innerhalb der nächsten Tage Korrekturupdates nachlegen. Für Windows 10 Version 2004 ist das Update KB4566866 bereits im Release Preview Ring bei Insidern im Test. Rückmeldungen von Lesern bestätigen, dass die bisher verfügbaren Updates das Druckerproblem beheben.

Druck unmöglich, Drucksoftware stürzte ab

Mitunter war das Drucken nicht mehr möglich und Software zum Drucken beziehungsweise zur PDF-Ausgabe stürzten ab oder wurden unerwartet geschlossen. Das Ganze betraf alle Betriebssystemversionen von Windows 8.1 bis Windows 10 samt Server-Pendants wie Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 oder Windows Server 2019.

Microsoft hatte das Druckerproblem auf der Statusseite von Windows 10 Version 2004 und in den KB-Artikeln der problematischen Updates bestätigt. Korrekturen wurden erst zum kommenden Juli-Patchday erwartet, da Microsoft angesichts der Coronavirus-Pandemie derzeit eigentlich keine optionalen Updates mehr ausrollen will. Die aktuellen Bugs erforderten offenbar eine Ausnahme:

