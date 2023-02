Microsoft: Windows Subsystem for Android verbessert Kamera und Grafikausgabe

In den Windows Insider-Kanälen verteilt Microsoft ein Update für das Windows Subsystem für Android (WSA). Neben Sicherheits-Updates enthält es vorrangig Verbesserungen für die Kamera und die Grafikausgabe.

Windows Subsystem for Android: Detailverbesserungen

Microsoft listet die Änderungen in einem Blog-Beitrag auf. Die Entwickler wollen die Latenz und Verlässlichkeit von Audio-Eingängen verbessert haben. Die Kamera liefert mit der aktualisierten Fassung jetzt Metadaten an Kamera-Apps. Optimiert haben Microsofts Programmierer zudem die Frameraten. In bestimmten, nicht näher genannten Benchmarks seien diese auf ARM-Prozessoren um zehn bis zwanzig Prozent höher. Läuft das Android-Subsystem auf x64-Prozessoren, soll die Verbesserungen sogar 40 bis 50 Prozent betragen.

Weiterhin haben die Entwickler Fehler beim Herauszoomen in Apps mittels Touchpad oder Maus korrigiert. Allgemeine Verbesserungen betreffen die Plattform-Stabilität. Die Chromium-Webview-Komponente wurde auf den Versionsstand 108 gehievt. Auch findet nun ein Abgleich der globalen Einstellungen zur Mikrofon- und Kamera-Privatsphäre zwischen Windows und Android-Apps statt. Schließlich liestet Microsoft, dass die neue Fassung Android-13-Sicherheitsupdates enthält.

Der aktuelle Stand des Windows Subsystem for Android ist nach der Installation des Februar-2023-Updates 2301.40000.4.0. Interessierte kommen an das Android-Subsystem in Windows 11, indem sie den Amazon Appstore aus dem Microsoft Store installieren. Das aktiviert gegebenenfalls die Windows-eigenen Virtualisierungsfunktionen und installiert das Windows Subsystem for Android. Lediglich im Windows-S-Modus, der ausschließlich das Starten von Apps aus dem Microsoft Store erlaubt, funktioniert das naheliegenderweise nicht.

Zuletzt hatte Microsoft im Januar das Windows Subsystem for Android aktualisiert. Zu dem Zeitpunkt hat der Hersteller den Versionssprung auf Android 13 vollzogen.

