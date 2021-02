Microsoft Word bekommt einen kompletten Dark Mode – für Insider

Weiße Schrift auf schwarzem Untergrund – in Microsoft Word ist das nun möglich. Zumindest Nutzer aus dem Insider-Programm können die Betaversion des Dark Modes probieren. Damit ist das gesamte Dokument nun dunkel. Bisher war es nur möglich, die Umgebungsfarben, also etwa die Werkzeugleiste, farblich zu wechseln, nicht aber das Dokument.

Um den Dark Mode zu aktivieren, muss man in die Einstellungen des eigenen Kontos gehen, dort findet sich das "Office Thema", das man auf "Schwarz" umstellen kann. Danach lässt sich auch direkt in der Werkzeugleiste unter dem Punkt "Ansicht" der Modus von hell auf dunkel und zurückwechseln. Man kann in den persönlichen Einstellungen die dunkle Ansicht auch grundsätzlich unterbinden. Alle anderen Farben ändern sich freilich entsprechend.

Im Dunkelmodus erstellte Dokumente werden nicht als solche gespeichert. Druckt man sie aus, ist der Hintergrund weiß. Versendet man sie, gilt die Einstellung des Empfängers, heißt es im Microsoft-Office-Insider-Blogbeitrag. Die Funktion sei von Nutzern besonders herbeigesehnt worden.

Eingeschränkte Verfügbarkeit neuer Funktionen

Microsoft macht neue Funktionen immer nur nach und nach verfügbar. Auch für Insider gilt diese eventuelle Einschränkung – daher kann es sein, dass noch nicht alle die Option haben, Dokumente dunkel zu schalten. Voraussetzung ist grundsätzlich Version 2012 (Build 13518.10000). Wann der Dark Mode als stabile Version erscheint, ist offen.

Für diejenigen, die noch nicht zugreifen dürfen, gibt es weitere Tricks, um Dokumente dunkel zu sehen. So lässt sich etwa in den Einstellungen die Seitenfarbe ändern. Dies wird dann allerdings auch genau so gespeichert und weitergegeben.

Unter dem Projektnamen "Sun Valley" soll Microsoft an einer gesamten neuen Designsprache für Windows 10 arbeiten. Bereits vergangenes Jahr wurde erwartet, dass dieses Frühjahr erste Insider Projektteile testen können. Auch Outlook soll komplett neu gestaltet werden.

(emw)