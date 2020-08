Microsoft Word jetzt mit Audiotranskription

Microsofts neues Feature Transcribe für Office wandelt Sprache in Text um. Nutzer können Audiodateien zum Transkribieren live aufzeichnen oder bereits bestehende hochladen. Die Aufzeichnungen werden in OneDrive gespeichert. Die maximale Größe jeder Aufnahme liegt bei 200 MByte und es gilt ein Limit von fünf Stunden pro Monat. Die derzeit unterstützten Formate sind WAV, MP4, M4A und MP3.

Die Aufzeichnungen lassen sich ebenfalls bearbeiten: Anwender können auf die Audiodatei zugreifen, das Audiosignal über einen Zeitstempel wiedergeben und einzelne Abschnitte editieren. Zudem lassen sich die Dateien für andere Personen freigeben.

Weitere Sprachen in Vorbereitung

Zurzeit ist das Feature in der Web-Variante von Word für alle Microsoft-365-Abonnenten nutzbar. Allerdings funktioniert Transcribe bislang nur in aktuellen Versionen der Browser Edge und Chrome. Eine Transkription findet lediglich in Englisch (EN-US) statt, weitere Sprachen sind jedoch geplant. Transcribe in Office Mobile soll Ende 2020 erscheinen. Weitere Informationen finden sich im Microsoft-365-Blog.

Parallel dazu kündigte Microsoft die allgemeine Verfügbarkeit seines Immersive-Reader-Dienstes an, ein Azure Cognitive Service, mit dem Benutzer Text lesen und verstehen können. Beim Transkribieren in Word kommt ein anderer Azure Cognitive Service, Speech to Text, zum Einsatz, um Konversationen automatisch zu transkribieren.

(nb)