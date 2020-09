Microsoft: Xbox Game Pass Ultimate nun mit Cloud Gaming

MIcrosofts Cloud Gaming "xCloud" ist nun Teil des Game Pass Ultimate. Abonnenten des Spiele-Abos können jetzt 172 Videospiele von Microsoft-Servern auf ihr Android-Mobilgerät streamen. Voraussetzung ist neben dem Abonnement ein Android-Gerät mit OS-Version 6.0 oder neuer.

Als "xCloud" hatte Microsoft seinen Cloud-Gaming-Dienst lange als Beta-Test angeboten – als separaten Dienst. Nun wurde "xCloud" plangemäß in Microsofts Spiele-Abonnement Game Pass Ultimate integriert. Eine Möglichkeit, Microsofts Cloud Gaming einzeln zu buchen, wird derzeit nicht angeboten.

Cloud ohne Aufpreis

Zu den Spielen, die mit Xbox Game Pass Ultimate auf Android-Handys gespielt werden können, gehören zum Beispiel "Grounded", "Hollow Knight" und "The Witcher 3". Eine komplette Übersicht der Cloud-Spiele gibt Microsoft in seinem Blog.

Microsoft arbeitet derzeit daran, sein Cloud-Gaming auch für Windows-Systeme anzubieten. Eine iOS-Version scheitert laut Microsoft noch an restriktiven Richtlinien im App Store des Apple-Betriebssystems.

Ein Aufpreis wird für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate nicht fällig: Nach wie vor kostet das Abonnement 13 Euro im Monat. Abonnenten haben neben dem Cloud Gaming weiterhin Zugang zu lokal ausgeführten Gratis-Spielen für PC und Xbox. Sie können außerdem auf ihrer Konsole die Online-Funktionen von Xbox Live Gold nutzen.

Nicht im Standard-Abo

Die Cloud-Gaming-Funktion steht ausschließlich Abonnenten der Ultimate-Fassung des Game Pass zur Verfügung. Die beiden Standard-Varianten des Game Pass – im Gegensatz zur Ultimate-Version werden sie für PC und Xbox-Konsole separat angeboten – kosten regulär zehn Euro im Monat. Derzeit wird die PC-Fassung noch vorübergehend vergünstigt für 4 Euro im Monat angeboten.

Microsofts Cloud Gaming ist die Antwort auf Dienste wie Google Stadia und GeForce Now. Auch Sony bietet mit Playstation Now bereits einen Cloud-Dienst für Nutzer seiner Konsolen an. Im Vergleich zu diesen Diensten unterscheidet sich das Microsoft-Angebot darin, dass es Cloud Gaming als optionales Feature in einem größeren Gesamtpaket versteht – und Nutzer dafür nicht zusätzlich zahlen müssen.

(dahe)