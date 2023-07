Microsoft: Xbox-Sprach-Chats werden lokal aufgezeichnet

Microsoft will Sprach-Chats auf Xbox-Konsolen lokal aufzeichnen lassen, um Nutzermeldungen über Fehlverhalten von Trollen und Pöblern zu erleichtern. Dazu sollen Nutzer die Möglichkeit bekommen, rückwirkend 60 Sekunden ihres Spielverlaufs als Video inklusive Audio-Chat lokal abzuspeichern.

Microsoft betont, dass die Aufzeichnung der Xbox-Aktivität rein lokal stattfindet. Die Dateien werden demnach nicht auf Microsoft-Servern abgespeichert. Erst dann, wenn Nutzer sich zum Abschicken eines Reports entscheiden, landen die Videos bei Microsofts Moderations-Team.

Die neue Funktion funktioniert spielübergreifend und erspart es den Entwicklern daher, eigene Tools in ihre Titel zu integrieren. Auf Basis der Nutzerreports und der mitgeschickten Video-Datei kann Microsoft dann entscheiden, ob tatsächlich Regel- und Verhaltensverstöße vorliegen. Personen, die einen Report abgeschickt haben, werden anschließend darüber informiert, ob Maßnahmen ergriffen wurden.

Feature wird noch getestet

Aufzeichnungen von Sprach-Chats sollen laut Microsoft sowohl für Xbox Series X/S als auch für Xbox One verfügbar werden. Derzeit ist das Feature allerdings nur in englischsprachigen Ländern wie die USA, Kanada und Großbritannien verfügbar. Außerdem können aktuell nur Personen im Xbox Insider Program die Aufzeichnungen nutzen. Anhand deren Feedback soll das Feature verbessert werden, schreibt Microsoft in einem Blog-Eintrag. Später sollen auch andere Sprachen unterstützt werden.

Konkurrent Sony geht schon seit 2020 ähnlich vor: Auf Playstation-Konsolen können Nutzer bis zu 40 Sekunden eines Sprach-Chats sichern und zur Überprüfung an Sony weiterleiten. Im PC-Bereich haben einige Entwickler eigene Lösungen implementiert, etwa Riot Games beim Shooter "Valorant", wo Sprach-Chats sogar proaktiv vom Entwickler geprüft werden.

(dahe)