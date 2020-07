Microsoft beendet Produktion der Xbox One X und Xbox One All-Digital Edition

Microsoft hat die Produktion der Xbox One X und der Xbox One S All-Digital Edition eingestellt. Das teilte das Unternehmen mehreren US-Medien mit. Die Xbox One S ist damit die einzige Xbox der aktuellen Generation, die weiterhin hergestellt wird.

Bei dem Produktionsstopp handele es sich um einen "natürlichen Schritt" in Vorbereitung auf den Start der neuen Xbox Series X, zitiert Business Insider aus dem Microsoft-Statement. Beide Konsolen werden nun nur noch als Restbestände angeboten.

Die Xbox One X ist eine kräftigere Version der ursprünglichen Xbox One. Sie kam vier Jahre nach der Xbox One in den Handel und hat mit einer überarbeiteten CPU und 6 TeraFlops deutlich mehr Rechenpower als das ursprüngliche Modell. Damit eignet sie sich besser für 4K-Gaming. Zum Marktstart kostete sie 500 Euro – heute bekommt man sie für unter 400 Euro.

Das Laufwerk-Experiment

Die ursprüngliche Xbox One wurde drei Jahre nach Release von der kleineren Xbox One S abgelöst. Im vergangenen Jahr wagte Microsoft mit dieser One S ein Experiment: Die All-Digital Edition kam ohne Laufwerk auf den Markt und war dafür im Vergleich zur Standard-One-S etwas günstiger zu haben. Die One S All-Digital Edition ist die einzige Konsole der aktuellen Generation, die ohne Laufwerk auskommt. Bei Spielekonsolen fällt etwa die Hälfte aller Käufe noch auf physische Datenträger.

Die Verkaufszahlen der All-Digital Edition sind nicht bekannt. Laut Statista konnte die im Mai 2019 erschienene laufwerklose Xbox die Gesamtverkaufszahlen der Microsoft-Konsole nicht ankurbeln. Ein Problem für die Xbox One S All-Digital Edition war, dass die Xbox One S bereits bei vielen Händlern für unter 200 Euro verkauft wurde. Der Bedarf nach einer günstigen Spielekonsole dürfte bei vielen Xbox-Fans also bereits gedeckt gewesen sein, zumal die All-Digital Edition recht spät im Lebenszyklus der aktuellen Konsolengeneration in den Handel kam.

Für die kommende Konsolengeneration hat sich Sony das Konzept der laufwerklosen Konsole abgeschaut: Die Playstation 5 kommt in einer Fassung mit und einer ohne Laufwerk, die Preisunterschiede sind noch nicht bekannt. Die kommende Xbox Series X ist dagegen bisher nur in einer Version mit Laufwerk angekündigt. Beide neuen Spielekonsolen sollen Ende des Jahres erscheinen. Die Xbox Series X wird dabei alle Spiele der Xbox One – mit Ausnahme der Kinect-Titel – abspielen können.

