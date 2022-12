Microsoft beerdigt Authenticator für Apple Watch

Microsoft hat das Ende der nützlichen Apple-Watch-Version seiner Authenticator-App angekündigt. Wie Microsoft in einem Supportdokument schreibt, wird die Anwendung nur noch wenige Wochen unterstützt. "In der kommenden Authenticator-Version im Januar 2023 für iOS wird es keine Begleit-App für watchOS geben, da diese nicht mit den Authenticator-Sicherheitsfunktionen kompatibel ist", heißt es darin lapidar. Nähere Erklärungen, warum das so sein soll, machte Microsoft nicht.

Schneller Code am Handgelenk

Authenticator ist eine einfache Möglichkeit, sich sogenannte 2FA-Codes (steht für "Zwei-Faktor-Authentisierung") generieren zu lassen, um sich neben Nutzernamen und Passwort mit diesen einzuloggen. Der zweite Faktor wird dabei über einen speziellen Algorithmus generiert. 2FA-Apps gibt es für Macs und PCs ebenso wie für Smartphones und Computeruhren. Von der Apple-Watch-Version profitiert man vor allem durch die schnelle Verfügbarkeit der Codes, man hat sie stets am Handgelenk. Laut Microsoft sollten Nutzer die Authenticator-App von der Uhr am besten zeitnah deinstallieren. "Diese Änderung betrifft nur die Apple Watch, Sie können Authenticator also weiterhin auf Ihren anderen Geräten verwenden."

Der Microsoft Authenticator ist bei weitem nicht die einzige App, mit der sich 2FA-Codes erzeugen lassen, die Funktion ist auch Teil diverser Passwortmanager wie 1Password. Regelmäßig aktualisiert wird aber auch die 2FA-App von 2Stable, die auch eine Apple-Watch-Variante mitbringt. Sie ist grundsätzlich kostenlos, hat aber auf Wunsch auch kostenpflichtige Premium-Funktionen, darunter eine Synchronisierung zwischen Geräten und ein sicheres Backup.

Nicht die erste gestrichene Microsoft-App

Das Ende der Authenticator-Version für die Apple Watch erinnert an eine andere gecancelte Microsoft-Anwendung für Apple-Plattformen. So hatte das Unternehmen zunächst angekündigt, die beliebte Alternativtastatur SwiftKey vom Markt zu nehmen. Erst Proteste auf Social Media führten schließlich dazu, dass das Produkt weitergeführt wird. Mittlerweile hat Microsoft sogar angekündigt, dass es neue und verbesserte Versionen der Anwendung geben wird.

Entsprechend ist womöglich auch für die Watch-Version des Microsoft Authenticator die letzte Messe noch nicht gelesen – sollte es nicht wirklich technische Probleme geben, sie weiterzuführen. Allerdings gibt es keine aktuell bekannten API-Änderungen oder sonstigen Apple-seitigen Schwierigkeiten, die diese hervorrufen sollten. Fällt die Watch-App weg, braucht man besagte Alternativen oder greift zu iPhone und iPad, um seinen 2FA-Code zu generieren.

(bsc)