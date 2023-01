Microsoft beerdigt Teams Wikis – Nachfolger aus eigenem Stall steht parat​  ​

Microsoft will Wikis aus Teams entfernen. Das geht aus einer Nachricht des Unternehmens im Microsoft-Admin-Center hervor, die iX vorliegt. Demnach sende man Wikis ab Mitte Februar schrittweise in den Ruhestand. Bestehende Wikis sollen aber in ihren Teams-Kanälen bestehen bleiben, Anwender können sie zudem weiterhin bearbeiten. Neu anlegen kann man die Wissenssammlungen in ihrer bisherigen Form dann aber nicht mehr, das entsprechende Tabs gehört damit auch nicht mehr zur Grundausstattung neu gegründeter Teams.

Microsoft rät Administratoren daher, existierende Wikis bis Mitte Februar in ein OneNote-Notebook zu exportieren. Letzteres soll, so hofft zumindest der Anbieter, auch zur zukünftigen Anlaufstelle für kollaborative Notizen in Teams werden. "Notes tabs powered by OneNote", wie Microsoft den Wiki-Nachfolger vollständig bezeichnet, ersetzt in Zukunft das freigewordene, automatisch erstellte Tab neuer Teams. Wann, dazu schweigt die Nachricht noch. Bis auf Weiteres müssen Nutzer OneNote den Teams noch händisch hinzufügen. OneNote biete ein "verbessertes Notizerlebnis", man fordere die Benutzer auf, ihre Kanal-Wikis in OneNote zu exportieren, sobald es verfügbar sei. Erst kürzlich hatte Microsoft eine Premium-Variante von Teams angekündigt, bei der das Unternehmen Kunden teilweise auch für Funktionen zur Kasse bietet, die bislang kostenlos waren.

(jvo)