Microsoft bessert Probleme mit Patchday-Updates aus

Der Dezember-Patchday von Microsoft hat zwar diverse Sicherheitslücken abgedichtet, dabei aber einige unerwünschte Nebenwirkungen erzeugt. Unter Windows Server kann es zu Problemen bei virtuellen Maschinen mit Hyper-V kommen. Windows 10 kann Bluescreens of Death anzeigen.

Für Windows Server stehen außerplanmäßige Aktualisierungen bereit. Unter Windows 11 22H2 gibt es zudem einen Lichtblick: Der Task-Manager ist inzwischen für alle im Kontextmenü der Taskleiste zurück.

Windows Server-Probleme

Microsoft hat in den Windows-Release-Health-Notizen für Windows Server 2019 und 2022 bestätigt, dass unter bestimmten Umständen das Problem auftrete, wenn Software-Defined-Networking im System Center Virtual Machine Manager (VMM) ausgewählt und dabei eine Netzwerkkarte zu einem VM-Netzwerk hinzugefügt oder eine neue VM mit solch einem Netzwerkadapter erzeugt werde.

Wenn dabei Fehlermeldungen auftreten, sollen die außerplanmäßigen Updates Abhilfe schaffen. Microsoft stellt je eines für Windows Server 2019 und für Windows Server 2022 bereit.

BSoD unter Windows 10

Unter allen Windows-10-Versionen können die Dezember-Updates zu Bluescreens of Death (BSoD) führen, erläutern Microsofts Entwickler in den Windows10 Release-Health-Notizen. Die scheint mit einem Versionsunterschied zwischen der hidparse.sys in den Pfaden C:\Windows\System32 und C:\Windows\System32\Drivers zusammenzuhängen. Dementsprechend soll dem Problem abhelfen, Windows in der Wiederherstellungsumgebung zu starten und die Datei aus dem Drivers-Verzeichnis umzukopieren.

Dazu sollen Betroffene

In die Windows-Wiederherstellungsumgebung starten

Den "Problembehandlung"-Knopf drücken

"Erweiterte Optionen" auswählen

Die "Eingabeaufforderung" anklicken

Nach der gegebenenfalls erforderlichen Eingabe des Passworts

den Befehl xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\\system32\hidparse.sys eingeben (den Doppel-Backslash gibt Microsoft vor)

eingeben (den Doppel-Backslash gibt Microsoft vor) Nachdem der Befehl ausgeführt wurde, exit eingeben

eingeben Auf den "Weiter"-Knopf klicken, wodurch Windows wieder normal starten sollte.

Microsoft plant ein korrigiertes Update in "einem der nächsten Releases".

Task-Manager zurück in Windows 11

Den Task-Manager-Eintrag in dem Kontextmenü der Taskleiste unter Windows 11 haben viele schmerzlich vermisst. Zwar war der mittels Rechtsklick auf das Startsymbol zu erreichen. Das hatte dennoch einige Windows-Nutzende vom Update auf Windows 11 abgehalten.

Unter Windows 11 22H2 ist der Task-Manager-Eintrag zurück im Kontextmenü der Taskleiste. (Bild: Screenshot)

In Windows 11 22H2 ist der Eintrag nun wieder zurück. Microsoft hatte einen schleichenden Rollout der Funktion angekündigt und scheint damit nun fertig zu sein. Damit dürfte der Showstopper für viele Geschichte sein. Die freie Zeit an den Weihnachtsfeiertagen könnte sich auch für das Upgrade mitnutzen lassen.

(dmk)