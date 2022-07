Microsoft bestätigt Windows-Druckprobleme nach Update

Microsoft untersucht derzeit von zahlreichen Nutzern gemeldete Druckerprobleme nach Windows-Updates und plant ein Korrektur-Update zur Behebung des Fehlers. Betroffen sind laut Mitteilung von Microsoft die Windows-10-Clients-Versionen 20H2 bis 21H2 sowie Windows Server Version 20H2. Im Supportbeitrag bittet Microsoft auch darum, dass betroffene Anwender eine entsprechende Rückmeldung per Feedback-Hub einreichen.

Verursacht werden die Druckfehler, sobald das Vorschau-Update KB5014666 vom 28. Juni 2022, oder das Sicherheitsupdate KB5015807 vom 12. Juli 2022 installiert wurde. Das letztgenannte Sicherheits-Update enthält ja die Fixes des Vorschau-Updates vom Juni 2022.

Laut Microsofts Supportbeitrag äußert sich das Problem so, dass in der Geräteliste Drucker doppelt auftauchen, in der Regel mit einem ähnlichen Namen und dem Suffix "Copy1". Oder Anwendungen, die sich auf einen bestehenden Druckernamen beziehen, können nicht mehr drucken. In beiden Fällen ist jedenfalls die Druckfunktion nach der Update-Installation gestört. Die Deinstallation der Updates bringt in den meisten Fällen die Druckfunktion wieder zurück.

Diverse Workarounds

Solange kein Korrektur-Update verfügbar ist, schlägt Microsoft verschiedene Workarounds vor, um wieder drucken zu können. Dazu gehört, in der Einstellungen-App über "Bluetooth & Geräte" zu "Drucker & Scanner" zu navigieren und die Druckerkonfiguration zu überprüfen. Tauchen dort Dubletten eines Druckereintrags auf, ist zu prüfen, ob ein Druckereintrag funktioniert. Lässt sich über den Original-Druckereintrag drucken, kann der zweite Druckereintrag mit dem Zusatz "Copy1" oder ähnlich entfernt werden.

Falls dies nicht hilft, schlägt Microsoft das Entfernen des Druckers und neu Hinzufügen vor. Zudem wird vorgeschlagen, dass der neueste Druckertreiber versuchsweise zu installieren sei. Die Schritte zur Vorgehensweise sind im Detail von Microsoft im Supportbeitrag beschrieben.

USB-Anschluss ziehen und wieder einstecken

Allerdings deutet sich an, dass der Microsoft Support-Beitrag nicht den gesamten Umfang der Probleme beschreibt. Beim Autor des Beitrags meldeten sich nach dem Juli-2022-Patchday eine Reihe Administratoren aus dem Firmenumfeld, die von Druckproblemen berichteten. In manchen Fällen reichte es, den USB-Druckeranschluss zu ziehen und wieder einzustecken. Windows wies den korrekten Druckertreiber zu oder installierte diesen.

Andere Nutzer beklagten Fehler beim Ausdruck auf Lexmark-Geräten, die durch Ausschalten des Geräts, abziehen vom Druckeranschluss und erneutem Anschließen/Einschalten samt Aktualisierung des Treibers beseitigt werden konnten. Weitere Probleme wurden mit HP-Laserdruckern gemeldet, deren Status auf Offline ging. Hier scheint noch keine Lösung vorzuliegen.

In vielen Fällen war die Fehlerursache trivial, die Option zur Verwendung des USB-Ports für den Druckausgang in den Druckereigenschaften war nicht mehr markiert. Ein manuelles Setzen dieser Option in den Druckereigenschaften behob das Problem. Es gab auch Fälle, bei denen alle Druckeranschlüsse nach Installation des Juli-2022-Updates komplett verschwunden waren.

(axk)