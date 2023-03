Dementi: Microsoft hat weiter Ethik-Angestellte für KI-Entwicklung

Bei Microsoft arbeiten weiterhin Leute, die sich um die Ethik und die verantwortungsvolle Entwicklung rund um das Feld künstliche Intelligenz (KI) kümmern. Das eigenständige "Team für Ethik und Gesellschaft" wurde zwar aufgelöst, allerdings sollen sich weiterhin Hunderte Angestellte in verschiedenen Teams um ethische Fragen bei der KI-Entwicklung kümmern, darunter auch neu gegründete Ethik-Teams.

Auf die Auflösung des Teams für Ethik und Gesellschaft machte kürzlich das US-Magazin Platformer im Rahmen der branchenweiten Entlassungswellen aufmerksam und zitierte Interna, wonach der Erfolgsdruck von oben zu groß gewesen sei. Microsoft entgegnet nun, dass manche der Mitglieder in andere Teams innerhalb der Firma gewechselt sind.

Microsofts Stellungnahme

Die übersetzte Stellungnahme im Volltext lautet:

"Wie wir Platformer mitgeteilt haben, hinterlässt die Geschichte, so wie sie geschrieben wurde, den Eindruck, dass Microsoft auf breiter Front in verantwortungsvolle KI desinvestiert hat, was nicht der Fall ist.

Das Team für Ethik und Gesellschaft spielte zu Beginn unserer Reise in die verantwortungsvolle KI eine Schlüsselrolle, indem es die Kultur der verantwortungsvollen Innovation, der sich die Microsoft-Führung verschrieben hat, ins Leben rief. Diese anfängliche Arbeit hat dazu beigetragen, die interdisziplinäre Art und Weise, in der wir bei Microsoft in den Bereichen Forschung, Politik und Technik arbeiten, zu fördern.

Seit 2017 haben wir hart daran gearbeitet, diese Arbeit zu institutionalisieren und organisatorische Strukturen und Governance-Prozesse einzuführen, von denen wir wissen, dass sie effektiv sind, um verantwortungsvolle KI-Überlegungen in unsere technischen Systeme und Prozesse zu integrieren. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, die im gesamten Unternehmen an diesen Themen arbeiten, einschließlich neuer, dedizierter Teams für verantwortungsvolle KI, die in der Zwischenzeit eingerichtet wurden und in dieser Zeit erheblich gewachsen sind, darunter das Office of Responsible AI und ein Team für verantwortungsvolle KI namens RAIL, das in das für unseren Azure-OpenAI-Service zuständige Ingenieurteam eingebettet ist.

Weniger als zehn Teammitglieder des Teams für Ethik und Gesellschaft waren davon betroffen, und einige der ehemaligen Mitglieder bekleiden jetzt Schlüsselpositionen in unserem Office of Responsible AI und dem RAIL-Team."

