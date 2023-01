Microsoft enthüllt "Redfall"-Termin und Details zu Forza Motorsport

Nach Schlagzeilen zu Massenentlassungen wollte Microsoft am Mittwoch wieder einen positiveren Blick in die Spielezukunft seiner Studios werfen. Ein Schwerpunkt des "Developer Direct"-Livestreams war das im Juni enthüllte "Redfall", das im Stream einen Release-Termin bekam: Am 2. Mai beginnt die Vampirjagd in den Straßen von Redfall, Massachusetts.

In "Redfall" auf Geisterjagd

Der Rollenspiel-Shooter ist deutlich offener gestaltet als ältere Titel von Arkane Austin ("Prey", "Dishonored"-Reihe). Vampire haben die frei erkundbare Insel überfallen und einen Teil der Anwohner in blutrünstige Kultisten verwandelt. Bis zu vier Spieler begeben sich mit Schusswaffen und Gadgets auf die Geisterjagd, darunter ein Sprungpad, ein blitzender Betäubungsstab oder aktive Tarnung. Das Fehlen von Fahrzeugen soll im Vergleich zur Konkurrenz für ein ruhigeres Spielgefühl sorgen.

Im Fokus der Spielszenen standen verschiedene Missionstypen. Vor der Sprengung eines Vampirnests und seinem pulsierenden Herzen betäubte eine knisternde Blitzfalle die Gegner. Neben angespitzten "Vampire Sticks" aus Gitarrenhälsen stehen Spielern viele alternative Upgrades zur Verfügung. Ein Regenschirm im Mary Poppins-Stil etwa lässt Projektile abprallen. Auch Nebenmissionen wie eine Brauerei-Befreiung, die Übernahme eines Kultisten-Leuchtturms und fette Bosse wie "Vampirgötter" wurden vorgestellt. "Redfall" ist für PC sowie Xbox Series X/S in Arbeit und wird zum Release im Game Pass verfügbar sein.

Dynamische Beleuchtung in "Forza Motorsport"

Das Rennspiel "Forza Motorsport" hingegen bekam noch keinen genauen Termin. Beim für 2023 angesetzten, achten Serienteil verzichtet Microsoft bewusst auf eine Ziffer im Titel. Der Fuhrpark soll über 500 Wagen zum Launch umfassen, 100 davon sind neu dabei. Hinzu kommen 800 Upgrades sowie 20 Umgebungen mit fünf neuen Locations.

Im Detail gezeigt wurde der "Kyalami Grand Prix Circuit" in South Africa – vor allem, um grafische Vorzüge zu präsentieren. Besonders stolz ist Entwickler Turn 10 auf feine Lackspiegelungen, deren Unebenheiten per Spektralphotometer eingescannt wurden. Ein weiteres Highlight ist die globale Raytracing-Beleuchtung für vielfach gestreute Lichtstrahlen. Sogar auf der Xbox Series X soll sie in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde laufen.

Kurvenfahrten und Bremsmanöver sollen am stärksten von Verbesserungen in der Physik-Engine profitieren. Hinzu kommen ein dynamischer Wetterwechsel und endlich auch Boxenstopps mit animierter Crew. Wie der neue Online-Rennmodus oder die "auf den Autobau fokussierte" Singleplayer-Karriere abläuft, verriet Turn 10 noch nicht. Vielleicht gibt es im Twitch-Stream "Forza Monthly" weitere Infos. Er startet am Donnerstag, 26. Januar um 18 Uhr deutscher Zeit.

Musikalische Überraschung

Eine kleine Überraschung gab es mit der Ankündigung von "Hi-Fi Rush", das ab sofort für PC, Xbox Series X/S und im Game Pass erhältlich ist. Im bunten Comic-Nahkampftitel bewegt sich alles und jeder im Takt des Rock-Soundtracks. Selbst Kombos werden im passenden Rhythmus abgefackelt. Hinter dem Spiel steckt Tango Gameworks, also das aktuelle Studio von "Resident Evil"-Erfinder Shinji Mikami.

Die ZeniMax Online Studios verkündeten zudem Neuigkeiten zum MMO "The Elder Scrolls Online": Das Kapitel-Update "Necrom" schickt Spieler in die östlichen Regionen Morrowinds und bringt die neue Arkanisten-Klasse mit sich. Als Release-Zeitraum für PC, Mac und Xbox-Konsolen ist der Juni 2023 angesetzt. Ab sofort steht zudem eine kostenlose Testversion von ESO Plus zur Verfügung, mit der alle bisherigen Kapitel (mit Ausnahme von High Isle) und alle bisherigen DLCs für Nutzer des Basisspiels verfügbar sind – auch im Game Pass. Auch "Minecraft Legends" bekam während der Show einen Termin. "Starfield" hingegen spielte wie angekündigt keine Rolle. Bethesda plant stattdessen eine eigene Show für den Prestige-Titel, der auf die erste Jahreshälfte 2023 verschoben wurde.

(bme)