Microsoft erweitert Taskleiste von Windows 11 per Update um KI-gestütztes Bing

Microsoft bietet ein kumulatives Update für Windows 11 an, mit dem die neue, KI-unterstützte Bing-Suche in die Taskleiste der Betriebssystem-Oberfläche integriert wird. Dazu gehört auch die Chat-Funktion, bei der sich der Nutzer mit der künstlichen Intelligenz unterhalten und weitere Informationen im Fließtext bekommen kann. Daneben bekommt Windows 11 auch erweiterte Widgets mit Meta und Spotify, Verbesserungen bei der Touch-Bedienung, Registerkarten beim integrierten Texteditor und Bildschirmaufzeichnungen mit der Screenshot-App. Der Smartphone-Link wird für iPhones geöffnet.

Die Integration der Bing-Suche mit KI-Unterstützung in das Windows-Update ist eine Überraschung, denn dies war zuvor nicht Teil des ansonsten zum Test verwendeten Insider-Programms. Erst Anfang Februar hat Microsoft Bing und Edge mit KI aufgerüstet – samt Chat und Textgenerator. Jetzt kommen diese Funktionen also auch in das aktuelle Betriebssystem. Allerdings wird etwa der KI-Chatbot nicht sofort in der Taskleiste verfügbar sein.

Bings KI-Suche erfordert (noch) Preview-Programm

Man kann den Bing-Chat aber von der Taskbar-Suche aus im Edge-Browser öffnen, wenn man Teil des entsprechenden Preview-Programms ist. Dazu haben sich laut Microsoft-Blog bereits mehr als eine Million Menschen angemeldet und nutzen jetzt die KI-unterstützte Bing-Suche. Die Suche-Box gehört nach Angaben von Microsoft zu den meistgenutzten Funktionen von Windows 11: Über eine halbe Milliarde Anwender nutzen sie jeden Monat. Nun soll künstliche Intelligenz dort Einzug halten. Microsoft erwartet, dass bald hunderte Millionen Windows-11-User über die Taskleiste Zugang dazu haben werden. Das lässt vermuten, dass Microsoft Bings Preview-Programm deutlich ausbauen wird.

Neben der KI-gestützten Bing-Suche in der Taskleiste bringt Microsoft weitere Funktionen mit dem neuen Windows-Update. So baut Microsoft die iPhone-Integration in Windows 11 aus, sodass iOS-Nutzer ihr Mobilgerät mit Windows verknüpfen können, um etwa Nachrichten zu lesen und zu verschicken, Anrufe tätigen und Benachrichtigungen am PC bekommen. Das Smartphone-Link-Update stellt Microsoft vorerst nur für einen begrenzten Kreis an Testern im Rahmen des Windows-Insider-Programms bereit. Man wolle die Verfügbarkeit im Laufe der Zeit weiter ausbauen, heißt es.

Windows-Widgets von Meta und Spotify

Dazu werden die über das Wettersymbol in der Taskleiste erreichbaren Widgets ausgebaut und um Angebote von Meta und Spotify erweitert. Die Touch-Bedienung wird laut Microsoft-Mitteilung verbessert, etwa um neue Touch-Gesten und eine Touch-optimierte Taskleiste. Das Snipping-Tool soll neben Screenshots nun auch Videoaufzeichnungen vom Bildschirm ermöglichen, aber auf unserem Testrechner wurde dieses Programm noch nicht entsprechend aktualisiert.

Ähnlich erging es dem Windows-Notepad. Der Texteditor musste nach dem "kumulativen Update für Windows 11 Version 22H2 für x64-basierte Systeme (KB5022913)" noch manuell über den Microsoft-Store aktualisiert werden. Erst dann waren mehrere Registerkarten in einem Editor-Fenster möglich, die per Klick auf das Plus-Symbol geöffnet werden können.

Die neuen Funktionen sind ab sofort über die Update-Einstellungen von Windows 11 verfügbar. Das Update muss manuell angestoßen werden. Breiter ausgerollt werden die neuen Features Mitte März, denn Microsoft will sie in das monatliche Sicherheitsupdate integrieren.

