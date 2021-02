Microsoft führt für Teams zwei neue Apps ein: Bulletins und Milestones

Mit zwei neuen Apps für Teams will Microsoft wieder einmal die Produktivität der Mitarbeiter eines Unternehmens steigern. Sie sollen Nutzer auf dem Laufenden halten – über aktuelle Entwicklungen und erreichte Ziele.

Beide Apps basieren auf der Microsoft low-Code Power Platform und sind deshalb besonders leicht für Unternehmen anpassbar, heißt es im Microsoft-Blogbeitrag. Die Bulletin-App dient als Nachrichtenkanal, in dem Mitarbeiter für sie relevante Themen abspeichern und abonnieren können. Unternehmen können dort alle wichtigen Neuigkeiten auf kurzem Wege ausspielen. Die App ist für die mobile Nutzung optimiert und erlaubt daher auch Benachrichtigungen. Entwickelt wurde die Anwendung bereits für die Krisenkommunikation zu Beginn der Coronakrise, nun ist sie vereinfacht und ausgeweitet worden. Microsoft stellt sich vor, dass auch sogenannte Front-Row-Worker, also solche, die nicht an einem festen Rechner sitzen, jederzeit und überall über Mobilgeräte und Teams informiert werden können.

Milestones ist für gemeinsame Projekte gedacht, bei denen alle Mitglieder immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden sollen. Es ist der zentrale Platz, an dem Fortschritte dokumentiert und festgehalten werden. Die App kann in der Verwaltung bei Teams auf der linken Seite angeheftet werden. Öffnet man sie, erscheint eine Auswahl an Aufgaben und Statusmeldungen, ähnlich einer To-do-App. Auch sie kann erweitert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Unter dem drei-Punkte-Menü bei Teams ist sie bereits verfügbar.

Mehr Anwendungen für Teams

Microsoft hat gerade erst Viva angekündigt, eine Employee Experience Platform, die ebenfalls Mitarbeitern die Arbeit erleichtern und sie produktiver machen soll. Dahinter verbergen sich vier Bereiche, die über Teams abrufbar sind – Connections, Insights, Learning und Topics. Sie entsprechen etwa einem Intranet, einem online-Schulungsangebot und können an Pausen erinnern.

