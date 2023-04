Microsoft gibt Cybergangstern neue Namen

Sobald ein neuer Malware-Typus oder ein größerer Cyber-Angriff auftreten, geht in der Sicherheits-Community die Suche nach dem Verantwortlichen los. Da Angreifer selten öffentlich auftreten – das professionelle Auftreten inklusive Logo-Branding von LockBit ist durchaus unüblich – ist der Ursprung einer Bedrohung oft unklar. Die Namen für "Threat Actors", also Gruppen oder Einzeltäter, vergibt also oft der Entdecker, basierend auf Codeschnipseln oder anderen Merkmalen des Angriffs. Vielfach wählen Sicherheitsspezialisten lediglich die Abkürzung "APT" (Advanced Persistant Threat), gefolgt von einer durchlaufenden Nummer, um ihre Gegner auseinanderhalten zu können. Aber auch blumigere Bezeichnungen sind üblich – so trägt die nordkoreanische Cybergang "Lazarus" neben ihrem biblischen Namen auch die Bezeichnung "APT38" und das Pseudonym "Hidden Cobra".