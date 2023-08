Microsoft gibt wegen "Baldur's Gate 3" wichtige Xbox-Regel auf

Larian wird sein Rollenspiel "Baldur's Gate 3" noch in diesem Jahr für die Xbox veröffentlichen. Die Konsole blieb bislang links liegen, weil Larian eine von Microsofts wichtigen Regeln nicht befolgen konnte: Microsoft fordert, dass es zwischen der starken Series X und der deutlich schwächeren Series S keine Funktionsunterschiede geben darf.

Ein Spiel muss also beide Konsolen unterstützen, um überhaupt auf der Xbox-Plattform veröffentlicht werden zu dürfen. Larian hat es aber offenbar nicht geschafft, den gleichen Funktionsumfang auf beiden Series-Konsolen anzubieten – daher war die Konsole nur für PC und PS5 angekündigt.

Kein Splitscreen auf der Series S

Nun konnten sich Microsoft und Larian aber einigen, teilte Larian-Chef Swen Vincke auf X mit. Der Splitscreen-Modus wird demnach nicht auf Xbox Series S verfügbar sein. Das habe er in einem Treffen mit Xbox-Chef Phil Spencer ausgehandelt. Der Wegfall des Splitscreen-Modus' verstößt zwar gegen die Microsoft-Regel, offenbar war "Baldur's Gate 3" dem Konsolenhersteller aber wichtig genug, um nachzugeben. Eine einfache Entscheidung dürfte es für Microsoft nicht gewesen sein: Es ist denkbar, dass sich nun andere Studios unfair behandelt fühlen. Dieser Präzedenzfall könnte Microsoft in Zukunft also noch Kopfzerbrechen bereiten.

Inwiefern die Series S die Entwicklung aktueller Konsolenspiele ausbremst, wird seit ihrer Ankündigung diskutiert. Im Gegensatz zu Microsoft hat Sony nur eine PS5 im Angebot. Weil aber Titel in der Regel konsolenübergreifend produziert werden, könnte auch die Entwicklung von PS5-Versionen durch die Series S ausgebremst werden.

Erster Patch veröffentlicht

Derweil hat Larian seinen ersten großen Patch für "Baldur's Gate 3" veröffentlicht. Das Update behebt dem Studio zufolge über 1000 Bugs und nimmt einige Änderungen an Spielbalance, grafischen Details sowie der Handlung vor. Beispielsweise wurden ein paar Dialogoptionen geändert, damit sich Spieler nicht mehr versehentlich auf Romanzen mit ihren Begleitern einlassen.

Die kompletten Patchnotes hat Larian in seinem Forum veröffentlicht – für einen Steam-Post soll der Changelog zu lange gewesen sein. Ein zweites Update befindet sich bereits in Arbeit.

