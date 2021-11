Microsoft legt Version 1.0 des Reverse Proxy YARP vor

Auf der diesjährigen .NET Conf legt Microsoft auch die erste Hauptversion des Reverse Proxy YARP vor (Yet Another Reverse Proxy). Das auf GitHub gehostete Open-Source-Projekt baut auf .NET auf. Künftig soll es als ein wichtiger Teil des .NET-Netzwerk-Stacks sowohl Client- als auch Server-APIs unterstützen und gleichzeitig als Proxy funktionieren, der auch neuere Protokolle wie HTTP/2 oder das für HTTP/3 vorgesehene QUIC beherrscht. Laut der Ankündigung im Microsoft-Blog zeichnet sich YARP vor allem durch seine umfassende Anpassungsfähigkeit aus, die es erlaubt, den Proxy gezielt auf unterschiedlichste Anwendungsszenarien zuzuschneiden.

Library im NuGet-Paket

Im Unterschied zu vielen gängigen Proxies, die in der Regel als ausführbare Dateien vorliegen, steht YARP über NuGet als herunterladbare Library zur Verfügung. Sie lässt sich für den Bau eines individuell angepassten Proxy-Servers nutzen, der auf sämtliche Funktionen von ASP.NET Core und .NET zurückgreifen kann. YARP klinkt sich als Middleware in ASP.NET ein und bietet dann zwei grundlegende Einsatzmodi. Einerseits arbeitet es als vollwertiger klassischer Proxy – in Umgebungen mit ganz spezifischen Anforderungen lässt sich der Request Forwarder aber auch direkt aufrufen, wobei das übliche Routing sowie die Loadbalancing-Module und andere Funktionen umgangen werden. Den letztgenannten Modus verwendet beispielsweise der Azure App Service für Routing-Anfragen zu speziellen Instanzen, die bei Bedarf hochgefahren werden sollen. Je nach Anforderung lassen sich aber auch beide Modi abwechselnd kombinieren.

Zum Aufbau eines API-Gateways

YARP erlaubt statische Konfiguration über eine Datei, inklusive Erkennung von Dateiänderungen für dynamische Aktualisierungen und eine programmatische Vorgehensweise, die eine Anbindung anderer Quellen ermöglicht. Zu den in YARP 1.0 verfügbaren Funktionen zählen unter anderem aktive und passive Health-Checks, um die Verfügbarkeit von Zielen zu bestätigen und "schlechte" Einträge herauszufiltern. Anfrage- und Antwort-Header lassen sich umwandeln. Auch HTTP-Methoden sind damit transformierbar (beispielsweise POST in PUT ). YARP lässt sich zudem für den Aufbau eines API-Gateways nutzen.

Einen vollständigeren Überblick der Möglichkeiten, die YARP 1.0 als Reverse Proxy bietet, führt Sam Spencer aus Microsofts .NET-Core-Team in seinem Blogbeitrag auf. Im Zuge der jüngsten Freigabe von .NET 6 steht YARP ab sofort ebenfalls zum Download parat.

