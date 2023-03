Microsoft macht die Nutzung von Outlook für Mac kostenlos

Der US-Softwarekonzern Microsoft stellt Outlook für Mac ab sofort kostenlos zur Verfügung. Die E-Mail-Software ist nun kostenfrei im App Store von Apple erhältlich. Für die Nutzung ist kein Microsoft 365-Abonnement oder eine Office-Lizenz mehr nötig. Das berichtet das US-amerikanische Techportal The Verge am Montag.

The Verge bezeichnet dies als einen überraschenden Schritt, der mit Microsofts Bestreben zusammenfalle, den Windows-Desktop-E-Mail-Client Outlook webfähiger zu machen. Demnach unterstützt Outlook für Mac Outlook.com-Konten, Gmail, iCloud, Yahoo und alle E-Mail-Anbieter mit IMAP-Unterstützung. Microsoft hat seine E-Mail-Software im Jahr 2020 neu gestaltet, mit einer Benutzeroberfläche, die für Designänderungen von Apple macOS optimiert ist.

Outlook für Mac ist auch für M1- und M2-Chips optimiert und unterstützt zudem die Übergabe mit iOS, sodass Nutzerinnen und Nutzer Aufgaben zwischen iOS- und Mac-Geräten fortsetzen können. Microsoft werde auch bald eine Menüleistenoption hinzufügen, um Kalendereinträge innerhalb der Hauptanwendung von Outlook für Mac schnell zu sehen, schreibt The Verge.

"One Outlook"-App für Windows

Darüber hinaus überarbeitet Microsoft derzeit seine Outlook für Windows-App. Seit geraumer Zeit testet der Softwareriese eine neue webbasierte Version von Outlook und plant, die Windows Mail-Anwendung und Outlook für Windows in einem einzigen E-Mail-Client zu vereinen. Bei der neuen "One Outlook"-App handelt es sich im Wesentlichen um Outlook.com als Progressive Web App (PWA). Ähnlich wie Outlook für Mac wird auch dieser neue Client kostenlos sein und eine Vielzahl von E-Mail-Anbietern unterstützen, heißt es. Ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.

Microsoft scheint sich darauf vorzubereiten, seinen Outlook für Mac-Client in ähnlicher Weise umzugestalten, so The Verge. "Es gibt noch viel zu tun und viele weitere Funktionen, die wir in Outlook für Mac integrieren möchten", zitiert das Techportal Jeremy Perdue, Produktmanager für Outlook für Mac. "Wir bauen Outlook für Mac von Grund auf neu auf, um schneller und zuverlässiger zu werden und um ein Outlook für alle zu sein."

