Microsoft nutzt den Together-Mode von Teams für Fans der NBA

Die National Basketball Association (NBA) stellt bei Spielen etwa fünf Meter hohe LED-Bildschirme in den Publikumsrängen auf, um dort Fans per Together-Mode von Microsoft Teams live zuzuschalten. Bis zu 300 Personen können so die live-Atmosphäre eines Stadions zumindest im Ansatz wiedergeben. Sie werden eingeladen – die genauen Modalitäten dafür erklären weder Microsoft noch die NBA auf ihren Seiten. Start ist das erste Spiel der weitergeführten Saison am 30. Juli.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Microsoft und die NBA arbeiten schon länger zusammen. Die nun eingeführten Publikumsleinwände sind wegen der Corona-Pandemie erdacht worden. "Diese neue Erfahrung gibt teilnehmenden Fans das Gefühl, in einem Live-Spiel nebeneinander zu sitzen, ohne den Komfort und die Sicherheit des eigenen Zuhauses verlassen zu müssen", schreibt Microsoft in einem Blogbeitrag. Spieler würden so die Energie und Unterstützung der Fans in Echtzeit wahrnehmen, ebenso wie die weiteren Zuschauer.

Digitaler Jubel auf allen Kanälen

Über die NBA App sowie die Webseite der Liga können Fans außerdem "digital Jubeln" – auch das soll sich auf den Videoleinwänden in Grafiken und Animationen widerspiegeln. Videos sollen als featured TikTok-Challenges zu sehen sein. Mit Snapchats bekommt man einen virtuellen Rundgang der Arena in Orlando, wo alle restlichen Spiele der regulären Saison und der Playoffs stattfinden. "Unser Ziel ist es, ein spaßbringendes und immersives Erlebnis zu schaffen, das Fans miteinander agieren lässt und ihnen unter diesen neuen, herausfordernden Umständen das Gefühl von Gemeinschaft gibt", sagt Sara Zuckert, NBA Head of Next Gen Telecast, in einem Statement auf der Webseite.

Microsoft hat den Together-Mode erst Anfang des Monats im Rahmen eines großen Updates angekündigt. Alle Teilnehmer werden dabei mittels Künstlicher Intelligenz freigestellt und in ein gemeinsames Bild montiert. Für reguläre Nutzer stehen damit ein Hörsaal oder der Tresen eines Cafés zur Verfügung. Unklar ist, ob auch die NBA-Ränge künftig als virtueller Treffpunkt für ein Arbeitsmeeting genutzt werden können.

In Deutschland ist Amazon inzwischen beim Fußball eingestiegen. Bundesliga-Spiele sind powered by AWS. Die Cloud-Sparte der Onlinehandelsplattform ist für die Spielstatistiken zuständig. Die Stadien sind zudem mit einem umfangreichen 5G-Trackingsystem ausgestattet.

(emw)