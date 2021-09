Microsoft spendet Azure Credits an Open-Source-Projekte

Open-Source-Software (OSS) sei nicht nur ein integraler Bestandteil der Entwicklungsbemühungen bei Microsoft, der Konzern wolle darüber hinaus generell alle Entwicklerinnen und Entwickler gezielt unterstützen, die sich in Open-Source-Projekten engagieren. Zu diesem Zweck kündigt Microsoft das Programm "Azure credits for open source projects" an.

Guthaben für Azure-Dienste

Im Rahmen dieses Angebots vergibt das Unternehmen Guthabenpunkte, die sich für die Dauer eines Jahres zum Zugriff auf ausgewählte Azure-Dienste nutzen lassen. Die Credits stehen insbesondere für entwicklungsrelevante Aufgaben wie Testing oder das Einbinden von Storage-Kapazitäten in laufende Projekte zur Verfügung. Bewerben können sich im Rahmen des Programms sämtliche Open-Source-Projekte, die eine von der Open Source Initiative (OSI) zugelassene Lizenz verwenden – darunter beispielsweise Apache 2.0, GPL oder die MIT-Lizenz.

Zu den Projekten, die bereits von der Unterstützung profitieren, zählen laut Microsoft beispielsweise das Unix-Betriebssystem FreeBSD, das Workflow-Management-System Snakemate und die funktionale Programmiersprache Haskell. Weitergehende Informationen zum Programm finden sich im Blogbeitrag zu dessen Ankündigung sowie auf der Azure-Credits-Website.

(map)