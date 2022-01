Microsoft startet Windows 10-Update von 20H2 auf 21H2

Da die Unterstützung für das Herbst-Release von Windows 10 aus dem Jahre 2020 in Kürze ausläuft, aktualisiert Microsoft Systeme damit nun auf den noch jungen Herbst-Build aus dem vergangenen Jahr. In einer Ankündigung dazu schreibt der Hersteller, dass er kompatible Systeme priorisiert auf den neuen Stand bringen will.

Das Windows-10-Release 20H2 erhält 18 Monate Unterstützung, die für Windows Home bereits am 10. Mai dieses Jahres ausläuft. Auf ausgewählten Maschinen erhalten die Nutzer dort jetzt das Update auf Windows 10 21H2 angeboten, wenn sie manuell nach Updates suchen.

Automatik

Microsoft schreibt in der Windows Release Health-Rubrik, dass das Unternehmen jetzt mittels Machine Learning kompatible Systeme identifizieren will, auf denen die Aktualisierung automatisch eingespielt werden soll. Dies sei die erste Phase im Training der Algorithmen. Basierend auf den jetzigen Ergebnissen will das Unternehmen sein Maschinen-Lernen-Modell weiter trainieren, um neue Versionen von Windows 10 intelligenter auszuspielen und eine reibungslose Update-Erfahrung zu erreichen.

Microsoft schreibt zudem, dass die Feature-Updates seit Windows 10 Build 2004 sich so einfach und schnell installieren lassen sollten wie die monatlichen Sicherheitsupdates. Damit will Microsoft Nutzern die Angst nehmen, dass solch ein Update ähnlich lange dauert wie eine Neuinstallation.

Zudem empfiehlt das Unternehmen Nutzern, das jüngste Feature-Update von Windows 10 zu installieren oder auf Maschinen, auf denen es angeboten wird, auf Windows 11 zu wechseln. Dadurch kämen die Anwender in den Genuss der aktuellen Features sowie an den verbesserten Schutz vor den neuesten Sicherheitsbedrohungen.

