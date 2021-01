Microsoft stellt Minecraft Earth ein - wegen Covid-19

Microsoft stellt Minecraft Earth nach nicht einmal zwei Jahren wieder ein. Das Unternehmen hatte große Pläne mit dem Spiel für Augmented Reality (AR). Ab Herbst 2019 veröffentlicht, sollte Minecraft Earth eine Alternative zum damals populärsten AR-Spiel Pokémon Go sein. Am Dienstag hat das Minecraft-Team das Ende verkündet.

Am 30. Juni stellt Microsoft die Unterstützung für Minecraft Earth offiziell ein; ab Juli kann man das Spiel weder herunterladen noch spielen. Dann werden auch alle Spielerdaten gelöscht. Betroffen sind sowohl die Android- als auch die iOS-Version.

Grund für die Einstellung von Minecraft Earth sei, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, sich frei in der Welt zu bewegen und gemeinsam zu spielen. Dies sei während der Coronavirus-Pandemie nahezu weltweit unmöglich, merkt das Minecraft-Team an. Deshalb will Microsoft seine Ressourcen lieber anderweitig einsetzen.

Ein letztes Update

Bevor es soweit ist, stellt Microsoft noch einmal eine neue – und letzte – Version von Minecraft Earth bereit. Dabei werden alle Echtgeld-Transaktionen entfernt und die Kosten für Spielelemente, die man mit virtuellen Rubinen bezahlt, sowie Bauzeiten deutlich reduziert. Damit soll Crafting und Bauen einfacher und sicherer von zuhause aus gehen.

Außerdem gibt es einige neue, bislang nicht veröffentlichte Spielkomponenten. Spieler, die sich jetzt erst neu anmelden, sollen zum Einstieg und für ihre begrenzte Spielzeit einige Extra-Elemente für ihren Spielcharakter bekommen.

Wer als Spieler von Minecraft Earth schon echtes Geld investiert hat, bekommt seine virtuellen Rubine als sogenannte Minecoins zurück. Diese akzeptiert Microsoft im Minecraft Marketplace zum Beispiel für andere Minecraft-Versionen oder auch Minispiele. Außerdem bekommen Spieler, die zuvor einen Kauf in Minecraft Earth abgeschlossen hatten, ein kostenloses Exemplar der "Bedrock Edition" Minecrafts.

Bauen in der Augmented Reality

Minecraft Earth ist seit November 2019 in Deutschland verfügbar und orientiert sich an anderen Augmented-Reality-Titeln wie Pokémon Go, nimmt diese Technik jedoch deutlich ernster. Während die AR-Funktionalität bei Pokémon Go nur ein Gimmick ist, das die meisten Spieler nie oder nur kurzzeitig aktivieren, kann man Minecraft Earth nicht ohne aktivierte Smartphone-Kamera spielen.

Bild 1 von 17 Minecraft Earth: Eindrücke aus der Klötzchen-Augmented-Reality (17 Bilder) Die Umgebung gibt Minecraft Earth trotz Klötzchenlook gut wieder: Gebäude sind erhaben, Straßen und Fußwege sind unterscheidbar. (Bild: Immo Junghärtchen/heise online)

Dabei bildet Minecraft Earth auf Basis der Openstreetmap die Welt in seiner bekannten Klötzchenoptik ab. Echte Gebäude sind dabei durch leichte Erhebungen in der Spielwelt gekennzeichnet. Dazu kommen tatsächliche AR-Elemente wie zum Beispiel ein Bau-Modus, in dem Spieler mit aktivierter Handykamera Blöcke und Kreaturen auf einer ebenen Oberfläche wie zum Beispiel einem Tisch platzieren können. So lassen sich Bauwerke und Landschaften in verkleinertem Maßstab aufbauen, die sich scheinbar in die reale Welt einfügen.

Das Minecraft-Team bedankt sich zum Schluss bei allen Spielern und der Minecraft-Community. Die Einstellung von Minecraft Earth sei keine leichte Entscheidung gewesen. Der Betreiber hofft, dass die Spieler aus der abschließenden Version das Beste herausholen.

(fds)