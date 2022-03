Microsoft vereinfacht Standardbrowser-Wahl in Windows 11

Die Vorschau auf das kommende Windows-11-Update KB5011563 bringt eine von vielen Anwendern lang ersehnte Verbesserung mit: Die Auswahl des Standard-Webbrowsers gelingt jetzt wieder mit einem Mausklick.

In Windows 11 hat Microsoft es Nutzern zunächst schwer gemacht, den Standardbrowser zu wechseln. Für viele kleinteilige Dateiendungen musste das Standardprogramm einzeln umgestellt werden. Jetzt können Nutzer unter "Einstellungen"-"Apps"-"Standard-Apps" auf den gewünschten Webbrowser, im Beispiel Google Chrome, klicken und finden anschließend eine neue Schaltfläche daneben vor.

Windows 11 vereinfacht mit dem Update KB5011563 die Auswahl des Standardwebbrowsers im System. (Bild: Screenshot)

Nach Klick auf "Als Standard festlegen" werden für die wichtigsten Verknüpfungen zu Webseiten die Voreinstellungen auf den gewählten Browser angepasst.

Für viele, aber nicht alle, Dateitypen ändert der Klick auf "Als Standard festlegen" schließlich den verknüpften Standard-Webbrowser. (Bild: Screenshot)

Verknüpfungen etwa zu PDF-Dateien, FTP oder Mails bleiben davon unberührt.

Weitere Änderungen

Das nicht-sicherheitsrelevante Windows-11-Update lässt sich durch das Anstoßen der manuellen Suche in den Einstellungen unter Windows Update installieren. Es behebt einige Fehler, die Microsoft in einem Artikel auflistet. Die Entwickler schreiben etwa, dass nun Windows nun drei wichtige Nachrichten mit hoher Priorität als sogenannten Toaster (Popupnachrichten) anzeigen kann. Da auch eine Nachricht mit normaler Priorität angezeigt werden kann, summiert sich das auf bis zu vier gleichzeitig angezeigte Nachrichten und Alarme.

Eine weitere Verbesserung betrifft Dateien aus Microsoft OneDrive, die den Fokus verloren haben, nachdem Nutzer sie umbenannt und die Eingabetaste gedrückt hatten – zuvor musste man die Dateien zur weiteren Arbeit damit erneut markieren. Bei der Suche nach dem Begriff "Widgets" liefert Windwos 11 mit dem installierten Update zudem die zugehörige Einstellungsseite zurück.

Mehr Details zu den zahlreichen behobenen Fehlern finden Interessierte in Microsofts Artikel. Das Update ist ein Qualitätsupdate des Typs "C", also als Vorschau verfügbar. Es wird beim nächsten Update des Typs "B" automatisch Bestandteil, also beim nächsten regulären Patchday mit sicherheitsrelevanten Updates.

(dmk)