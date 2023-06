Microsoft verkauft Ersatzteile für Surface-Geräte zur eigenen Reparatur

Microsoft hat damit begonnen, Ersatzteile für die eigenen Surface-Produkte selbst zu verkaufen. Damit können Geräte wie Laptops und Tablets vom Anwender selbst repariert werden, was sich insbesondere nach Ablauf der Garantiezeit anbietet. Die Ersatzteile variieren je nach Produkt, aber umfassen zumeist den Kickstand, den Bildschirm, die SSD und den Akku. Für manche Geräte werden auch Tastaturen, USB- und Audio-Anschlüsse für die Selbstreparatur angeboten.

Die Liste der Surface-Modelle, für die Ersatzteile im Microsoft-Shop angeboten werden, umfasst Surface Pro 7, Surface Pro 8, Surface Pro 9 und Surface Pro 9 5G sowie Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Laptop Go 2, Surface Laptop Studio und Surface Studio 2 Plus. Neben den Ersatzteilen verspricht Microsoft, notwendige Komponenten wie etwa Schrauben mitzuliefern. Werkzeug ist allerdings nicht dabei. Dies kann bei iFixit bestellt werden, mit denen Microsoft seit Ende 2021 kooperiert.

Recht auf Reparatur wird langsam wichtiger bei Microsoft

Noch vor zwei Jahren hatte der iFixit-Chef gegen Apple, Samsung, Microsoft gewettert, da große Hersteller zu häufig unnötig Reparaturen erschweren würden, etwa durch Verträge mit Zulieferern. Dies hat sich Microsoft offenbar zu Herzen genommen, denn im folgenden Jahr hat Microsoft sein Einsteigernotebook Surface Laptop Go 2 reparaturfreundlich gemacht. Mit den eigenen Ersatzteilen zur Selbstreparatur geht der Konzern den nächsten Schritt.

Die Surface-Ersatzteile sind nach Angaben Microsofts vorerst nur in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Frankreich erhältlich. Surface-Händler in anderen Ländern können allerdings über bestehende Kanäle ebenfalls darauf zugreifen, sodass die einzelnen Komponenten auch darüber bezogen werden könnten. Wann Microsoft die Ersatzteile über seinen eigenen Online-Shop in anderen Ländern anbieten wird, ist noch offen und soll später bekannt gegeben werden.

Hohe Preise für offizielle Surface-Ersatzteile

Die im französischen Microsoft-Shop gelisteten Surface-Bauteile sind allerdings nicht als günstig zu bezeichnen. So kostet ein Ersatzbildschirm für das Surface Studio 2 Plus 2159 Euro und eine Ersatztastatur für den Surface Laptop 4 130 Euro. Dies ist aber immer noch deutlich günstiger als ein neues Gerät. Auch die 512-GByte-SSD für das Surface Pro 9 ist mit 155 Euro deutlich teurer als M.2-2230-SSDs dieser Kapazität im Einzelhandel. Diese sind schon für weniger als 100 Euro zu bekommen.

Dafür bekommt der Tausch-willige Anwender eine Komponente, die im Surface-Gerät funktioniert. Bei Bauteilen anderer Hersteller sind dagegen Kompatibilitätsprobleme nicht auszuschließen. Bedauerlich ist allerdings, dass keine SSDs mit mehr als 512 GByte als Ersatzteile angeboten werden, obwohl M.2-2230-SSDs mit 1 oder 2 TByte von Drittherstellern problemlos erhältlich sind. Mehr Speicherkapazität ist mit Microsoft-Komponenten also nur über externe Festplatten zu erreichen.

(fds)