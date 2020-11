Microsoft vertieft die Git-Integration in Visual Studio 2019

Im Zuge der kürzlich erfolgten Freigabe der Version 16.8 von Visual Studio 2019 hat Microsoft Git zur standardmäßigen Versionsverwaltung in der Entwicklungsumgebung erhoben. Git, das bereits seit Visual Studio Team Foundation Server (TFS) 2013 nativ unterstützt wird, tritt damit in neuen TFS-Projekten die Nachfolge der Team Foundation Version Control (TFVC) an. Nun ergänzt Microsoft offenbar eine Reihe weiterer, von Entwicklerinnen und Entwicklern gewünschter Git-Funktionen in der IDE – beispielsweise solche, die das Anlegen und die Arbeit mit Git Repositories erleichtern.

Git und Visual Studio wachsen zusammen

VS-Anwender sollen ihren lokal gespeicherten Code mit einem einfachen Klick in Git beziehungsweise GitHub hinzufügen können. Der Dialog zum Anlegen eines Repository umfasst automatisch die Log-in-Prozeduren für GitHub. Ein neuer Solution Explorer unterstützt anschließend bei der Arbeit mit geöffneten oder geklonten Repositories. Er lädt automatisch das Root-Verzeichnis des Repos und durchsucht es nach View-Dateien – eine manuelle Suche nach .sln-Dateien entfällt dadurch.

Zugriff auf die wichtigsten Git-Funktionen erhalten Anwender ab sofort über das Top-Level-Git-Menü, das sich auch per Shortcut Alt + G erreichen lässt. Im neuen Fenster Git Changes behalten Entwicklerinnen und Entwickler laufende Aktionen wie das Erstellen neuer Branches oder Ergänzen und Übertragen von Commits im Blick, unmittelbar während sie an neuem Code arbeiten. Auch beim Beseitigen von etwaigen Merge-Konflikten unterstützt Visual Studio listet nicht zusammengeführte Änderungen im Git-Changes-Fenster auf.

Im ebenfalls neuen Git-Repository-Fenster haben Anwender darüber hinaus die Möglichkeit, innerhalb der IDE sämtliche Änderungen anzuzeigen und nachzuvollziehen. Weitergehende Informationen zur vertieften Integration von Git in Visual Studio 2019 finden sich in Microsofts Developer-Blog.

[Update]

Einige missverständliche Formulierungen zu Git und GitHub im Einstieg des Beitrags wurden richtiggestellt.

(map)