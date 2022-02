Microsoft Office soll VBA-Makros standardmäßig blockieren

Microsoft plant, VBA-Makros (Visual Basic for Applications) standardmäßig in einer Reihe von Office-Anwendungen zu blockieren. Die Änderung gilt für Office-Dateien, die aus dem Internet heruntergeladen werden und Makros enthalten. Office-Nutzer werden dann nicht mehr Gefahr laufen, bestimmte Inhalte mit einem einfachen Klick auf eine Schaltfläche zu aktivieren. Vor einer Freigabe warnt Office dann vor den Risken.

"Die (neue) Standardeinstellung ist sicherer und soll mehr Benutzer schützen, einschließlich Heimanwender und Mitarbeiter in Verwaltungseinrichtungen", wird Kellie Eickmeyer, Haupt-Programm Manager bei Microsoft, vom US-amerikanischen Tech-Nachrichtenportal The Verge zitiert. Angreifer zielen seit vielen Jahren mit bösartigen Makros auf MS-Office-Nutzer.

Obwohl Microsoft Office seine Benutzer seit Langem auffordert, die Ausführung von Makros per Mausklick zu aktivieren, kann die einfache Schaltfläche zu "schwerwiegenden Folgen wie Malware, Identitätsgefährdung, Datenverlust und Fernzugriff" führen. Anstatt dieser einfachen Möglichkeit, Makros zu aktivieren, zeigt in Zukunft ein Banner Sicherheitsrisiken an und verweist auf einen Microsoft-Supportartikel.

Änderungen werden ab April getestet

Microsoft plant laut The Verge, die Änderung Anfang April bei seinen Current-Channel-Preview-Nutzern zu testen, bevor sie für reguläre Microsoft-365-Kunden eingeführt wird. Die Änderung zur Blockierung von VBA-Makros aus dem Web wird Access, Excel, PowerPoint, Visio und Word unter dem Betriebssystem Windows betreffen. Außerdem plant Microsoft, Office LTSC, Office 2021, Office 2019, Office 2016 und sogar Office 2013 zu aktualisieren, um VBA-Makros aus dem Internet zu blockieren. Erst im Oktober hatte Microsoft angesichts der steigenden Gefahr eines Missbrauchs der Excel-4.0-Makros angekündigt, standardmäßig alle Excel-4.0-Makros in Office 365 zu deaktivieren.

Die geplante Änderung könnte sich auf viele Anwendungsfälle für VBA-Makros auswirken. Sie bedeutet, dass Office-Benutzer die Makros nur noch aktivieren können, indem sie in den Eigenschaften einer Datei eine Option zum Aufheben der Blockierung aktivieren. Das erfordert mehr Schritte als derzeit. Microsoft hofft, damit Sicherheitsprobleme zu reduzieren.

(akn)