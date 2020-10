Microsoft will so viel Homeoffice wie möglich bieten

Microsoft richtet sich darauf ein, auch in der Zeit nach den ärgsten Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie möglichst vielen seiner Mitarbeiter Heimarbeit zu ermöglichen. Für die meisten Stellen sieht das Unternehmen das Homeoffice als Standard an, wie Microsofts Personalverantwortliche Kathleen Hogan mitteilt. Voraussetzung sei, dass Vorgesetzte und ihre Teams gut aufeinander abgestimmt sind.

"In den vergangenen Monaten haben wir viel über Produktivität, Flexibilität, Belastbarkeit und Mitgefühl gelernt", schreibt Microsofts Chief People Officer Hogan im Unternehmensblog. Die Belegschaft habe auf eine Weise zusammengearbeitet, wie es vorher nicht für möglich gehalten wurde, resümiert sie über die vergangenen Monate seit dem Ausbruch der Pandemie, in denen viele Mitarbeiter den Microsoft-Niederlassungen ferngeblieben waren. Dabei seien viele Erfahrungen gesammelt worden dabei, in kleinen und großen Teams zu kooperieren, inklusive der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen.

So viel Flexibilität wie möglich

Microsoft hat in diesen Tagen seinen Mitarbeitern Handreichungen gegeben, laut denen ihnen so viel Flexibilität wie möglich geboten werden soll, um gleichzeitig individuelle Arbeitsstile zu unterstützen und die Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Angesichts der Vielzahl von Rollen, Arbeitsanforderungen und Geschäftsanforderungen habe es aber hier einen Wildwuchs gegeben. In den Handreichungen geht es um Überlegungen zu Büroflächen, Gehalt und Sozialleistungen, örtlichen Gesetzen, persönlichen Steuern, Ausgaben und mehr. Wie diese genau aussehen, geht aus Hogans Blogbeitrag nicht hervor.

Microsoft folgt damit anderen IT-Unternehmen wie Twitter, die ihren Mitarbeitern bereits die Freiheit einräumen, auch nach dem Ende der Corona-Krise weiter uneingeschränkt von zuhause arbeiten zu dürfen. Google hingegen hat sich erst einmal entschieden, die Möglichkeit zur Heimarbeit erst einmal bis Sommer 2021 zu verlängern.

Studien deuten darauf hin, dass sich flexibles Arbeiten zuhause positiv auf die Stimmung und die Produktivität der Mitarbeiter auswirkt, allerdings sind auch nicht alle im Homeoffice glücklich. Experten sehen in mehr Homeoffice auch eine Chance für weniger Berufsverkehr.

(anw)