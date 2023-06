Microsoft wirft Cortana-App aus Windows – KI-Tool Copilot übernimmt

Die Sprachassistentin Cortana verschwindet zum Ende dieses Jahres aus Windows. Das hat Microsoft in einem Blogbeitrag mitgeteilt. Laut dieser Mitteilung wird die Cortana-App für Windows eingestellt, Sprachunterstützung soll es aber weiterhin geben. Vor allem setzt das Unternehmen auf neue KI-Tools wie Copilot, die Cortanas Funktionen teilweise übernehmen sollen. Damit beendet Microsoft endgültig seine Bemühungen, gegen die konkurrierenden 'intelligenten' Sprachassistenten Alexa von Amazon, Siri von Apple und den Google Assistant etwas Vergleichbares zu bieten. Stattdessen setzt Microsoft auf die Integration von Künstlicher Intelligenz aus ChatGPT von OpenAI, worin die Firma auch schon viel Geld investiert hat. Die Cortana-App für die Mobilbetriebssysteme iOS und Android hatte Microsoft schon 2021 eingestellt.

In dem Blogbeitrag nennt Microsoft keine Gründe für den Schritt, die Cortana-App stillzulegen. Das Aus für Cortana betreffe "nur" die Windows-App, in den Mobilversionen von Outlook und Teams sowie in Teams-Anzeigen (Teams display) und Teams-Räume (Teams rooms) soll die "Produktivitätsassistentin" weiterhin verfügbar sein.

KI-Suche und Copilot sollen übernehmen

Jedoch erläutert das Unternehmen die Alternativen unter Windows zu den Funktionen, die mit der Cortana-App verschwinden werden: Unter Windows 11 sollen Cortana-Nutzer künftig die eingebaute Sprachsteuerung nutzen, womit sich bestimmte Aufgaben sowie Diktate am PC per Sprachbefehl erledigen lassen. Wer Fragen stellen will, soll die erneuerte Bing-Suchmaschine nutzen. Diese nutzt seit Kurzem Künstliche Intelligenz über ChatGPT, um möglichst präzise Antworten auf Fragen zu geben, anstatt nur Weblinks zu präsentieren. Außerdem soll eine neue Funktion namens Copilot in Microsoft 365 sowie ab Juni auch in einer neuen Version von Windows 11 die Aufgaben eines 'intelligenten' Assistenten übernehmen. Copilot soll mittels Plug-ins erweiterbar sein und auch den auf Chrome basierenden Browser Edge aufbessern.

Cortana wurde 2014 erstmals vorgestellt und war zuerst unter dem längst eingestellten Mobilbetriebssystem Windows Phone verfügbar. Später war es auch unter Windows 10 sowie unter Android verfügbar. Nach einer kurzen Partnerschaft mit Amazon, bei der beide Firmen ihre Sprachassistenten miteinander verbanden, strich Microsoft das Projekt 2019 zusammen und kündete eine schrittweise Verabschiedung von Cortana an. Darunter befand sich auch schon die Ankündigung, die Apps für iOS und Android einzustampfen, was 2021 geschah.

(tiw)