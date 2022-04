Microsoft zieht nach: ARM-Server aus der Azure-Cloud

Nach Amazon und Oracle bietet jetzt auch Microsoft ARM-Server in seiner Azure-Cloud an. Das Unternehmen stellte am gestrigen Montag virtuelle Maschinen mit Ampere-Altra-Prozessoren vor. Der Ampere Altra enthält 80 Kerne mit 64-bittiger ARMv8-Architektur und gehört derzeit zu den leistungsfähigsten ARM-Serverprozessoren. Er verwendet das speziell für den Einsatz in Servern entwickelte Neoverse-N1-Design.

Die ARM-VMs auf Azure enthalten bis zu 64 virtuelle Prozessoren und bis zu 8 GByte RAM pro Prozessor. Sie laufen wahlweise mit Ubuntu, CentOS oder Windows. Optional kann man schnellen lokalen Flash-Speicher dazubuchen.

Effizienz

Laut Microsoft soll die ARM-VM nur die Hälfte der Leistung einer vergleichbaren VM mit x86-CPU kosten. Das Unternehmen betont die Effizienz der ARM-Architektur gerade für Cloud-native Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Skalierbarkeit. Ende 2020 waren Pläne Microsofts bekannt geworden, eigene ARM-CPUs für Cloud-Server zu entwickeln. Daraus scheint allerdings nichts geworden zu sein.

ARM-Prozessoren erobern sich zunehmend einen Platz in Servern. Die Amazon Web Services sind dabei ganz vorne: 2021 steckten in 15 Prozent aller neu eingesetzten AWS-Server ARM-Prozessoren aus AWS' Graviton-Familie. Dieses Jahr soll ARM bei 22 Prozent landen.

(odi)