Microsofts 3D-Rendering-Engine Babylon.js 6.0 erhält neue Physik-Implementierung

Babylon.js hat die sechste Hauptversion erreicht. Die Open-Source-Engine für 3D-Web-Rendering mit JavaScript und HTML5 hat eine bedeutende Neuerung vorzuweisen: Basierend auf der gemeinsamen Arbeit mit dem Team des Physik-SDK Havok Physics ist darin eine neue Physik-Implementierung verfügbar. Dem Babylon.js-Team zufolge ist das eines der spannendsten Features seit der Entstehung der Engine vor zehn Jahren.

Havok-basierte Umsetzung von Physik-Features

Die Physik-Engine aus dem Hause Havok besteht seit 1998 und kommt in AAA-Spielen zum Einsatz. Seit 2015 gehört der irische Softwarehersteller Havok zu Microsoft – dem Unternehmen, das auch hinter der Open-Source-Engine Babylon.js steht. Einige der Features von Havok Physics sind nun in Babylon.js implementiert, was sowohl ein neues WebAssembly-Plug-in als auch ein vollständiges Überarbeiten der Babylon.js-Physik-API erforderte. Neben den neuen Physik-Funktionen resultiere daraus eine bis zu 20-mal schnellere Performance, so das Babylon.js-Team.

Ein im Vorfeld zu Babylon.js 6.0 erschienener Blogeintrag geht auf die Besonderheiten der neuen Physik-Implementierung ein. Dazu zählt ein effizienterer Umgang mit Kollisions-Events bei einer hohen Anzahl von Instanzen.

Babylon.js 6.0 mit Havok-Features: Kollisionen mit mehreren Instanzen in einem Demo-Spiel. (Bild: Microsoft)

Wie die neuen Features von Babylon.js mit Elementen aus Havok Physics in der Praxis aussehen, zeigt ein Demo-Spiel. Entwicklerinnen und Entwickler, die sie selbst ausprobieren möchten, werden im Babylon.js Playground fündig.

Rendern von Reflexionen, Flüssigkeiten und Strukturen

Weitere Neuerungen in Version 6.0 beziehen sich auf das Rendern verschiedener Gegebenheiten. So lassen sich nun Flüssigkeiten rendern – direkt im Browser und bei 60 fps (frames per second). Reflexionen, wie sie beispielsweise in Wasser oder Schaufenstern erscheinen können, sollen nun deutlich performanter ablaufen. Mit der neuen Funktion Texture Decals sollen sich Bilder auf der strukturierten Oberfläche eines Objekts darstellen lassen, ohne Performance einzubüßen.

Die Accessibility hat sich in diesem Release ebenfalls erhöht: Der Scene Tree ist nun für Screenreader zugänglich. Damit lassen sich beispielsweise Beschreibungen von Szenen ausgeben, was es Entwicklerinnen und Entwicklern deutlich vereinfachen soll, barriereärmere Szenen zu erstellen.

Alle Details zum neuen Release sind der Ankündigung zu entnehmen. Auch die Website des Projekts hat das Entwicklungsteam im Hinblick auf Version 6.0 überarbeitet.

(mai)