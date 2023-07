Microsofts Bing bald auch für Chrome und Safari verfügbar

Es laufen bereits Tests, den Bing-Chat in Chrome und Safari nutzen zu können. Bisher ist das nur über Microsofts Browser Edge oder die Bing-App möglich. Caitlin Roulston, Microsoft Sprecherin, hat dem Magazin The Verge bestätigt, dass der Chatbot auch für andere Browser verfügbar gemacht werden soll: "Wir freuen uns mehr Menschen Zugang zu geben, sobald unser Standard-Test-Prozedere abgeschlossen ist."

Allerdings gibt es offensichtlich Limits bei der Nutzung, schreibt The Verge. Über Chrome und Safari können nur bis zu 2000 Wörter als Prompts eingegeben werden. Bei Edge sind es 4000 Wörter. Zudem enden Konversationen nach fünf Fragen statt 30. Diese Grenze hatte Microsoft eingezogen, nachdem Bing häufig außerordentlichen Quatsch geantwortet hat, wenn man lange in einem Gespräch verharrte. Recht typisch für Microsoft soll es auch Pop-ups geben, die einen animieren, Edge herunterzuladen. Werbung für eigene Produkte in den eigenen Produkten machen, kann Microsoft gut.

So öffnen Microsoft Outlook und Teams beispielsweise Weblinks standardmäßig mit Edge – unabhängig von den eigentlichen Systemeinstellungen.

Dark Mode und Werbung für eigene Produkte

Zudem hat Microsoft einen Dark Mode für den Bing-Chat verfügbar gemacht. Dieser ist noch nicht bei allen Nutzerinnen und Nutzern verfügbar. Er ist klassisch über die Einstellungen zu erreichen – dort lässt sich auswählen, ob man den Dark Mode separat aktivieren möchte oder er sich den Systemeinstellungen anpassen soll.

Googles Bard lässt sich über alle Browser nutzen. Nutzt man ihn mit Edge, erscheint in der Adresszeile die Option, das Ergebnis direkt mit dem von Bing zu vergleichen. Das hat zumindest der X-Nutzer Vitor de Lucca in einem Screenshot festgehalten, bisher ist der Hinweis aber nur in der Entwickler-Version von Edge aufgetaucht.

