Milliardär kauft mehr Apple-Aktien, stößt TSMC ab

Berkshire Hathaway, die Investmentfirma des Milliardärs Warren Buffett, hat nochmals bei Apple nachgekauft. Im vierten Quartal 2022 erhöhte das Unternehmen des ehedem reichsten Mannes des Planeten seinen Anteil am iPhone-Hersteller um mehr als drei Milliarden US-Dollar, heißt es im jüngsten Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC. Demnach wurden insgesamt 333.856 Anteilsscheine erworben. Somit besitzt Berkshire Hathaway nun fast 900 MIllionen Apple-Aktien mit einem aktuellen Wert von fast 140 Milliarden Dollar, was 5,8 Prozent am Gesamtkonzern ausmacht.

Aktien vom wichtigsten Lieferanten abgestoßen

Gleichzeitig trennte sich die Buffett-Firma allerdings von Anteilen an Apples wichtigstem Zulieferer, der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). Das Unternehmen aus der Republic of China stellt die Ein-Chip-System (System-on-Chip, SoC) für alle wichtigen Produkte aus Cupertino her, sei es nun iPhone, iPad, Mac oder Apple TV. Berkshire Hathaway hatte erst 2022 für rund 4,1 Milliarden Dollar TSMC-Aktien erworben.

Nun entschied sich das Investmentunternehmen, seinen Anteil um rund 86 Prozent zu reduzieren. Statt der 60 Millionen Hinterlegungsscheine besitzt Buffett über seine Firma nun noch 8,3 Millionen. Ihr Gesamtwert lag in dieser Woche bei rund 617 Millionen Dollar. Was der Grund für den Verkauf ist, blieb zunächst unklar – TSMC leidet aktuell allerdings an Rezessionsgefahr, geringeren Aufträgen und Apples eigenen Problemen mit der chinesischen Lieferkette, die dem Konzern das Weihnachtsgeschäft mit dem iPhone vermiest hatten.

Apple für Buffett von zentraler Bedeutung

Apple bleibt für Berkshire Hathaway das zentrale Investment – bei keinem anderen börsengelisteten Unternehmen hat sich Buffett derart engagiert. Im vierten Quartal 2022 kaufte Berkshire Hathaway neben Apple nur bei zwei anderen Firmen zu – dem Medienkonzern Paramount Global und dem Baumaterialproduzenten Louisiana-Pacific. Andere Positionen, darunter solche in Banken, baute die Investmentfirma hingegen ab. Im Technikbereich wurde ansonsten der Anteil an Activision Blizzard zurückgefahren.

Buffett ist mit seinem Milliardenanteil auch großer Profiteur von Apples Dividendenprogramm. Im September wurde bekannt, dass Buffett allein seit 2021 insgesamt 785 Millionen Dollar kassiert hat. Die Einnahmen dürften mittlerweile die Milliardengrenze überschritten haben.

(bsc)