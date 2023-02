Milliarden-Einsparung: Intel senkt Dividende drastisch

Zum ersten Mal seit dem Jahr 1999 senkt Intel die auszuschüttende Dividende pro Aktie. Einen derartigen Einschnitt wie jetzt gab es für Aktionäre allerdings noch nie: Die Dividende fällt um beinahe zwei Drittel von 36,5 auf 12,5 US-Cent pro Aktie. Zum Vergleich: 1999 sank sie von 0,4 auf 0,3 Cent. Die zuvor größte Anpassung gab es 1993 mit einer Halbierung von einem auf 0,5 Cent.

Konkret bedeutet die Verringerung, dass Intel in den nächsten Quartalen nur noch rund 500 Millionen statt 1,5 Milliarden US-Dollar ausschüttet. Im Jahr summiert sich die Ersparnis auf vier Milliarden Dollar.

Dieser Wert kommt auf das Sparziel von 3 Milliarden Dollar im Jahr 2023 und noch höheren jährlichen Ersparnissen bis 2025 obendrauf. Mit einem Versprechen zu langfristig wieder steigenden Dividenden möchte Intel seine Aktionäre bei Laune halten.

Intel in den roten Zahlen

Im vierten Quartal 2022 machte Intel einen Nettoverlust von 664 Millionen Dollar – das Betriebsminus war mit 1,1 Milliarden Dollar noch höher, das Ergebnis wurde also durch Steuervorteile und Investitionsgeschäfte geschönt. Im derzeit laufenden ersten Quartal 2023 erwartet Intel ein noch schlechteres Ergebnis.

Lesen Sie auch Intel kürzt massenhaft Gehälter

Die Senkung der Ausgaben soll den Geldfluss verbessern, darunter gestrichene Bauprojekte, eingestellte Software-Projekte, konsolidierte Geschäftsbereiche, Stellenstreichungen und Gehaltskürzungen. Die früheren Grundgehälter will Intel im Oktober 2023 wiederherstellen, wie der Hersteller gegenüber CRN bestätigte. Bis dahin sollen zudem die ausgesetzten Bonuszahlungen für vertraglich festgelegte Ziele wieder ausgezahlt werden. Andere Zuwendungen wie die Altersvorsorge in den USA sollen ab Anfang 2024 wieder in Kraft treten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)